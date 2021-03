Casaretto les pidió a los concejales "redoblar el compromiso" e impulsar políticas públicas de cara a los vecinos

P U B L I C



En su discurso al Honorable Concejo Deliberante, la titular pidió que "dejemos las mezquindades políticas a la hora de trabajar para Campana y trabajemos para que este HCD sea un espacio de diálogo con propuestas que acompañen a una ciudad en constante crecimiento". Junto al intendente Sebastián Abella, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Marina Casaretto, encabezó la sesión inaugural, que tuvo lugar este lunes en el Salón Blanco, en la que les pidió a los concejales de todos los frentes políticos que "redoblemos el compromiso de trabajo fuerte y decidido para generar políticas públicas que garanticen la calidad de vida de los vecinos". Durante el acto que dio comienzo a un nuevo acto legislativo, la titular del cuerpo brindó un discurso en el que instó a todos a "dejar las mezquindades políticas a la hora de trabajar para Campana y que este Concejo Deliberante sea un espacio de diálogo y propuestas que acompañen a una ciudad en constante crecimiento. Seamos partícipes activos cumpliendo el mandato que nos encomendó nuestra comunidad". Por otra parte, destacó todo el trabajo realizado por el Municipio en materia de salud y celebró que los niños y jóvenes puedan volver este mismo lunes a las clases presenciales, "en un contexto muy duro y con mucho esfuerzo debido, a la necesidad imperiosa de que esto suceda". Y sumó: "Lejos de politizar esta situación quiero remarcar la importancia de la educación presencial, ya que la virtualidad acentuó la diversidad. No todos tuvieron las mismas posibilidades, no todos tenían un celular, una computadora, una familia que pueda acompañarlos. La presencialidad favorece el seguimiento de los aprendizajes de los alumnos. Lastimosamente en el 2020 se ha interrumpido ese aprendizaje no solo desde lo pedagógico sino también desde lo emocional". "Estamos viviendo una realidad dolorosa que nos interpela a todos, pero no debemos perder el eje, y entender que lo mas importante, el centro del debate , y para lo que tenemos que trabajar es para la educación de nuestros jóvenes que son el futuro. Se entendió en algún momento la imposibilidad de la presencialidad pero el estado debe estar allí para garantizar e igualar las oportunidades de todos", dijo. Asimismo, agradeció a "quienes estuvieron y están en la primera línea de lucha para combatir la pandemia, que es todo el personal de salud quienes han arriesgado y en algunos casos perdido sus vidas para salvar la de los demás. Al inicio de todo esto adquirimos un consenso social sobre a quienes más afecta este virus, ellos son nuestros adultos mayores y personal esencial quienes deben ser protegidos con total prioridad". No obstante, recordó que "en los últimos días hemos visto cómo se han perdido estos principios que debían ser intocables, y se puso en tela de juicio la transparencia del programa de vacunación tan esperado por todos", y lamentó: "Todo lo sucedido es exactamente lo contrario a lo que deseamos aquellos que trabajamos en política con la intención de resaltar y recuperar su verdadero significado". Por otra parte, se expresó en cuanto a "la otra pandemia que vivimos", al hacer mención los femicidios: "Continúan muriendo mujeres en manos de sus femicidas y muy lejos de bajar las estadísticas cada 26 horas, en nuestro país, muere una mujer víctima de violencia por razones de género. Durante el aislamiento obligatorio la violencia doméstica aumentó y dejó en estado de vulnerabilidad a cientos de mujeres". "Sigue habiendo fallas en el sistema -añadió- y pese a las denuncias, reclamos y pedidos de justicia que hacemos las mujeres a diario, el Estado no da las suficientes respuestas que impidan que este flagelo siga sucediendo". En este sentido, recordó que el HCD creó el Consejo de Género y Violencia Familiar; estableció la licencia para mujeres víctimas de violencia de género que trabajan en la administración pública; durante todo el año se trabajó en dicho consejo con las agrupaciones de la sociedad civil especializadas en género y diversidad y por consenso se sancionó la Ordenanza 7070, que declara la emergencia pública en materia social por violencias por razones de género; y el seguimiento del plan de Acción Municipal contra las violencias por Motivos de género. También se incluye la redacción de proyectos, documentos y todo material escrito que se elabore con perspectiva de género, entre otras acciones durante todo el año hemos dado sanción a distintas resoluciones apoyando todas las iniciativas presentadas en materia de igualdad de género por el gobierno Nacional y Provincial. En tanto, le pidió mayor celeridad y "reformas urgentes, pero las reformas que necesita la sociedad, aquellas que garanticen los derechos del pueblo, de las mujeres, y no las que solo tienen como objetivo garantizar impunidad de poderosos". "Hemos avanzado mucho, pero claramente no alcanza, es mucho el listado de políticas públicas que deberían transformarse y debemos profundizar en capacitaciones sistemáticas de operadores y jueces. Como mujer y desde mi lugar, adhiero y le pongo voz a este pedido urgente de erradicar la violencia contra las mujeres", concluyó Casaretto en su discurso.

