Creo que en su discurso trasladó un poco el trabajo que se hizo durante la pandemia en el año pasado, a través de un video donde se puso el acento en el trabajo sanitario y las mejoras en el hospital municipal, algo en particular que varios se lo reclamábamos desde hace mucho tiempo. La mayor cantidad de camas de terapia y demás, sabíamos que era una necesidad antes de la pandemia y no a partir de la pandemia. Luego, ese trabajo realizado en la pandemia, hubiésemos preferido algo más participativo y articulado con las diferentes miradas que hay en la ciudad. Pero él decidió cerrarse y hacerlo de forma unilateral, lo cual hubiese sido más enriquecedor. El trabajo que se hizo fue bueno, pero podría haber sido mejor. Nunca lo sabremos. Después, pidió un aplauso al personal de Salud. Me parece que fue un gesto positivo, pero también que tiene que estar acompañado de hechos concretos. El personal de salud viene reclamando aumentos de salarios desde hace muchísimo tiempo en Campana. No sólo merecen un aplauso, y merecido lo tienen, sino también ese esfuerzo tiene que ser reconocido económicamente. También señaló que va a establecer un aumento del 10% a todos los empleados municipales, me parece bien… me pregunto por qué no lo hizo en octubre pasado cuando se venía reclamando ese porcentaje y el Intendente recién ahora lo reconoce, y encima dice que es insuficiente. Entonces, me parece que arma un show para este momento de la sesión inaugural, cuando en realidad en los hechos no está siendo efectivamente consecuente con lo que efectivamente necesita la comunidad. Desde ahí, particularmente rescato la nueva costanera, creo que no queda más que aplaudirlo, y creo que se equivoca al traer a su discurso el tema provincial y nacional con claro ánimo de impulsar la grieta dentro de la ciudad de Campana. Incluso con argumentos discutibles. Coincido con él en cuanto a que a partir del 10 de diciembre del 2019, los jubilados perdieron el 10%; pero nada dijo en el 2017 cuando los jubilados perdieron el 20% (…) Después, nadie duda que la pandemia aumentó la pobreza, pero también es cierto que el gobierno de Macri dejó un saldo importante en ese rubro. En ese sentido es incoherente, porque intentando profundizar el show de la grieta en Campana, no habla con sinceridad. Después, con el tema de la vacunación a nivel local, ya me expresé días pasados. Pero realmente, que un Intendente y un presidente de bloque se estén hablando despectivamente en una sesión inaugural, me da muchísima pena como dirigente político".