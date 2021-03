Jóvenes PRO pidieron transparencia al gobierno nacional y provincial en la campaña de vacunación

Los militantes abelistas cuestionaron el uso político de referentes kirchneristas con las vacunas contra el Covid-19. Integrantes de Jóvenes PRO de Campana manifestaron su repudio y preocupación por la mala gestión y politización de la campaña de vacunación nacional contra el Covid-19. "En los últimos días salió a la luz que el Ministerio de Salud suministraba vacunas a amigos del Gobierno Nacional y militantes de La Cámpora, pasando por alto el régimen de vacunación programado y sacándole vacunas a personas que realmente las necesitan, entres ellos, adultos mayores, personas de riesgo y personal de salud", manifestaron. "Este hecho que no nos sorprende en nada ya que desde el Frente de Todos vienen demostrando actitudes mezquinas y corruptas desde de los primeros días en donde el ex Ministro, Ginés Gonzales García, desestimaba a un virus, el cual ponía en alerta al mundo entero. "También castigaron a las Pymes y trabajadores con una de las cuarentenas de las más extensas del mundo, que solo se logró afectar a la economía ya que somos unos de los países con mayor cantidad de contagios", enfatizaron. Además, expresaron su preocupación por las distintas acciones que se están encarando, pero principalmente "el uso político de un recurso sanitario que le pertenece a todos los argentinos, ya que las vacunas las pagan todos los trabajadores con su bolsillo", explicaron los militantes abelistas. "Sentimos que se está utilizando el plan de vacunación como herramienta de militancia. Sin ir muy lejos, en nuestra ciudad, algunos referentes kirchneristas recorren los barrios con banderas políticas militando la vacuna", aseveraron. Al tiempo que resaltaron: "La falta de transparencia y la corrupción que maneja este Gobierno y todos sus ministerios impiden realizar una correcta campaña de vacunación en donde se trabaje en conjunto con el equipo Municipal, quien es el que debería llevar adelante tal campaña como lo expresó días atrás el intendente Sebastián Abella". Por último, "Desde la JPro repudiamos toda utilización de recursos del estado para campañas políticas, le pedimos a aquellos referentes que los utilizan, que se ocupen de cumplir sus funciones y dejen de hacer política con el dinero del pueblo, las vacunas son de los argentinos, no de un partido político".

