Personas no autorizadas sustraen los residuos que depositan los vecinos para su reciclado en busca de cartones y plásticos pero no los vuelven a depositar en su lugar. De esta manera, se genera una imagen que nada tiene que ver con el objetivo del proyecto que busca cuidar el medio ambiente. El Municipio, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis, solicita a los vecinos mantener el orden y la limpieza en los Puntos Verdes. El pedido se realiza ante la denuncia de vecinos, quienes manifiestan desagrado por la presencia de una gran cantidad de residuos que son sacados del interior de estos espacios de recolección diferenciada y tirados deliberadamente en sus alrededores. Según se indicó, esta situación se debe a que personas no autorizadas remueven los bolsones en busca de cartones y plásticos que son depositados por los vecinos para su reciclado, y que luego de extraer los elementos necesarios dejan distribuidos en los alrededores del punto verde todo aquello que no les es de utilidad. "Les pedimos a los vecinos que respeten y mantengan el orden en los Puntos Verdes ya que su mal funcionamiento no solo genera microbasurales sino también perjudica y deja sin efecto el objetivo del programa que es promover una ciudad más consciente y responsable en el tratamiento de los residuos reciclables", solicitó el director de área, Gonzalo Brutti. Y enfatizó que "hacer una ciudad más limpia es responsabilidad de todos".

Puntos Verdes: desde el Municipio solicitan mantener el orden y la limpieza

