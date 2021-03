SIGUE EL ESCÁNDALO El fiscal federal Eduardo Taiano amplió las imputaciones en la investigación por el "vacunatorio VIP" que funcionó en el Ministerio de Salud, y pidió que declare como testigo Beatriz Sarlo. Las imputaciones alcanzaron ahora al ex secretario privado de González García, Marcelo Guille, y ex subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud, Alejandro Collia. Ambos habían sido señalados por el director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, como quienes le dijeron que debía ir a vacunar personas al edificio de Salud por orden de González García. En tanto, Sarlo declaró que le fue ofrecida la vacuna y por eso el fiscal solicitó que se le tome testimonio.



EMPEZÓ SUBIENDO El dólar blue subió a $147, mientras el dólar "ahorro" superó el techo de los $157 y el Banco Central compró u$s 180 millones para fortalecer las reservas internacionales. El billete ofrecido en el circuito financiero informal de la city sumó así $1 respecto del viernes, cuando había trepado $3. La suba se dio luego de que a lo largo de febrero, el blue registrara una disminución de $7 en medio de una mayor tranquilidad cambiaria. En lo que va del año, el tipo de cambio paralelo experimentó una caída equivalente a $19. La moneda norteamericana que se vende en las "cuevas" porteñas continúa más barata que el denominado dólar "solidario" al que pueden acceder los ahorristas con un cupo de US$200 mensuales. La divisa cerró el primer día de marzo a $89,383 para la compra y a $95,489 para la venta. MÁS QUE LA INFLACIÓN La recaudación impositiva aumentó 51,9% en febrero contra igual período de 2020 y acumuló seis meses consecutivos de crecimiento por encima de la inflación. Según informó el Ministerio de Economía, el incremento respondió en su mayoría al sostenimiento del contexto internacional favorable para los principales productos de exportación y también estuvo motorizada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La cartera que conduce Martín Guzmán explicó que en cuanto a los tributos ligados a la actividad económica, estos se sostuvieron en terreno real positivo, resaltando el comportamiento del IVA (con un alza del 49,3% interanual), Ganancias (57,8%) e internos coparticipados (60,7% ). Los tributos del comercio exterior registraron un aumento de 161% en la medición interanual, donde derechos de exportación exhibieron una suba de 205% en igual comparación. TODAVÍA FALTA La participación de las mujeres en todos los niveles de la organización empresarial creció en los últimos años, pero a un ritmo "lento", por lo que de continuar esa dinámica, "llevaría más de veinte años lograr una representatividad de 50 por ciento a nivel de CEO". Según datos difundidos por la consultora de recursos humanos Mercer, "en el puesto de CEO un 9% son mujeres, mientras que en 2012 esta cifra era del 3%". En cuanto al rango de dirección, afirmó que hay "un 21% de mujeres y en 2012 había un 12%"; al tiempo que "en el nivel de gerente senior, hay un 27% de mujeres y en 2012 había un 20%". "En 2020 había un 29% de mujeres en el nivel de gerentes, mientras que había un 13% en 2012 y en el rango de jefe/supervisor actualmente hay un 27% de mujeres, mientras que en 2012 había un 21%", sostuvo. TRAGEDIA EN EL MAR Al menos 15 personas fallecieron en el Mediterráneo al naufragar el bote neumático en el que intentaban llegar a las costas de Europa. La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) informó que los otros 95 pasajeros de la embarcación fueron rescatados por la Guardia Costera Libia. Mientras tanto, la ONG alemana Sea Watch informó que uno de sus barcos realizó otras tres operaciones de rescate en la misma jornada. "Estamos atendiendo a los supervivientes, la mayoría de ellos con hipotermia y quemaduras por la combinación de agua salada y gasolina. Dicen que han quedado quince cadáveres en el mar", explicaron desde la organización. "Este tipo de tragedias son evitables. Como hemos reiterado en numerosas ocasiones, Libia no es un país seguro", agregaron.

Breves: Noticias de Actualidad

2 de Marzo de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar