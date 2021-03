Alberto Fernández aseguró que "Todas" las políticas de la oposición "condujeron a estrepitosos fracasos"

El presidente habló este lunes ante la Asamblea Legislativa y dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias. Acusó al macrismo de haber incurrido en "administración fraudulenta" y "malversación de caudales". También se refirió al escándalo del "vacunatorio VIP". En su segundo discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández apuntó duro contra el gobierno de Mauricio Macri, la oposición y el Poder Judicial, al tiempo que anticipó los proyectos que impulsará este año, y volvió a referirse al escándalo de la "vacunación VIP" en el Ministerio de Salud. En una hora y 47 minutos de mensaje, Fernández acusó al macrismo de haber incurrido en "administración fraudulenta" y "malversación de caudales" con el crédito multimillonario que le concedió el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, y anunció que iniciará una querella para saber quiénes fueron los responsables. A poco del escándalo por el "vacunatorio VIP", el Presidente remarcó que tomó "las decisiones correspondientes" cuando observó los errores, en tanto que aseguró que no se dejará "aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables". "Hemos iniciado el mayor operativo de vacunación de la historia argentina. En este plan hay prioridades muy claras: las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato", sostuvo Fernández en el recinto de la Cámara baja, donde estuvo junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de Diputados, Sergio Massa. En ese sentido, Fernández indicó que "cuando se dijo que estas reglas habían sido transgredidas", se encargó de "recabar la información pertinente" y aunque "en lo personal" le causó "mucho dolor", tomó "las decisiones correspondientes. "La pirotecnia verbal solo nos aturde. Algunos sectores se han esforzado por generar incertidumbre y desánimo. Nos acusaron de infectadura, blasfemaron contra la vacuna y hasta nos acusaron penalmente por envenenar a la población", remarcó el jefe de Estado. Sobre las críticas de la oposición, manifestó que "todas sus políticas condujeron a estrepitosos fracasos". "Guardo esperanzas de que algún día hagan un mea culpa, entierren el odio que cargan y ayuden a levantar los cimientos del país que han derrumbado", señaló el mandatario nacional. Fernández apuntó también a la Justicia, al advertir que "está en crisis" y "parece vivir en las márgenes del sistema republicano". Recordó que al asumir intervino la AFI para transparentar los "sótanos de la democracia", pero señaló: "Lamentablemente, no fue así. El Poder Judicial está en crisis, es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano". En su discurso de la Asamblea Legislativa, el mandatario nacional enumeró también las medidas económicas del último año de pandemia y anticipó el pronto inicio del descongelamiento de las tarifas de servicios públicos, al igual que el impulso de un proyecto de ley para "desdolarizar definitivamente" los precios de la luz, el gas y otros servicios en el país. "La conformación de los nuevos cuadros tarifarios va a demandar meses. Hasta tanto podamos formular una nueva revisión tarifaria integral creo importante marcar un sendero en el precio de las tarifas de luz, gas y otros servicios para el próximo año y que estén vinculadas al ingreso de la gente", indicó Fernández. También tuvo críticas al FMI: "A una Argentina en absoluto default el Fondo Monetario le otorgó un crédito de 55.000 millones de dólares, el más alto de su historia". "De esa cifra se desembolsaron 44.000 millones de dólares que solo se usaron para facilitar la salida de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces", recriminó Fernández. Y precisó que el crédito debe ser pagado en cuatro años: en 2022 hay que abonar 18.092 millones de dólares; el 2023, el monto asciende a 19.186 millones y en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares. "Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo haya posibilitado la mas asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejantes créditos haya sido resueltas entre gallos y medianoche sin intervenciones judiciales y técnicas previas con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso nacional no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado", recalcó. Entre los proyectos que anunció, Fernández nombró: "Electromovilidad; Monotributo. Moratoria y recategorización; Canabis Medicinal; Promoción de la industria Hidrocarburos; Compra Nacional de medicamentos; Compras públicas para la innovación; Emergencia de Servicios Públicos; Fomento agroindustrial; Consejo de la Magistratura; y Corte Suprema".



