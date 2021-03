Kicillof: "Fue un año imposible"

P U B L I C



El gobernador habló en la Legislatura bonaerense y se refirió al impacto del coronavirus en la provincia. "Mucho de los que perdimos estamos en condiciones de recuperarlo", aseveró. El gobernador, Axel Kicillof, abrió el 149º período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense bajo una modalidad mixta, aunque con la mayoría del auditorio virtual, con un discurso en el que hizo un pormenorizado repaso de las medidas tomadas de la pandemia, recordó la herencia recibida y trazó los lineamientos de plan de gobierno 2021. "Si bien la pandemia nos cambió la vida, no mató. Solo pospuso nuestros objetivos de gobierno", fue una de las primeras frases que utilizó Kicillof para describir el primer embate que tuvo que enfrentar su gestión apenas se acomodaba en la Gobernación bonaerense. En el recinto de la Cámara de Diputados, estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara baja, Federico Otermín, los jefes de los bloques y un tercio de los legisladores. "Esta provincia atravesó muchos gobiernos distintos, desde el primer día instruí a todo mi gobierno a no ocultar ninguno de los problemas estructurales, porque no se pueden tapar con publicad, marketing y ocultamiento, quiero que mi mandato sea juzgado por lo que hice y no por lo que oculté", arremetió en otro tramo de su discurso. En este sentido, Kicillof apuntó que "la provincia que algunos insisten en llamar inviable va a cumplir un año con el sistema sanitario en pie sin dejar a ningún bonaerense sin atención médica". "Si bien la pandemia nos cambió la vida, no mató nuestros sueños. Solo pospuso nuestros objetivos de gobierno. Estamos poniendo los cimientos para construir la provincia de la pospandemia. Quiero agradecer al pueblo bonaerense por su esfuerzo, sacrificio y solidaridad, y al personal esencial, a los trabajadores de la salud y a los docentes de todos los niveles", expresó el gobernador. Kicillof se refirió además a la asistencia a los municipios. "El coronavirus impactó en las recaudaciones nacionales, provinciales y municipales. Agradezco al Gobierno nacional las partidas que llegaron a los municipios, de manera inédita", dijo. "El Gobierno provincial realizó una asistencia de más de $30 mil millones para los municipios, y en ningún lado se dejó de pagar sueldos o se interrumpieron las obras esenciales. Sé que este año es de campaña electoral, pero merece que se reconozca a todos los intendentes el trabajo que pudimos hacer unidos". También abordó la problemática de la inseguridad: "La pandemia modificó el mapa del delito. Los números son dispares, por un lado, se observa que los delitos prevenibles el promedio mensual se redujo de 22 mil a 14 mil, los delitos no prevenibles, de violencia familiar, vecinal o de género, crecieron de 20 mil a 30 mil mensual en el segundo semestre de 2020". "En los años anteriores se licuó el salario de las fuerzas de seguridad, hicimos real el reclamo histórico de equiparar el salario de la Bonaerense con la Policía Federal Argentina. Era un reclamo histórico y se hizo", afirmó. "Quintuplicamos el valor para los uniformes, triplicamos el de las horas extra, y lanzamos un plan de fortalecimiento de la seguridad en la provincia, con más de 2.200 móviles policiales", aseveró el mandatario provincial. Por último, expresó: "El año pasado quedó marcado en la historia. Son esas marcas indelebles en la historia del planeta entero. Fue un año imposible, que nos hizo hacer cosas que no nos imaginábamos". "Creo que ahora nuestro objetivo es que el año 2021 sea mejor que el año pasado. Se abre el camino de la vacunación, de la reactivación, mucho de los que perdimos estamos en condiciones de recuperarlo", concluyó Kicillof.

El gobernador habló en la Legislatura bonaerense y se refirió al impacto del coronavirus en la provincia.



Kicillof: "Fue un año imposible"

