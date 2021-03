Así lo evaluó el Diputado Nacional Carlos Ortega, quien asistió a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de manera remota desde su domicilio, en Campana. "La intención del rumbo es clara, por eso, y como resaltó el Presidente al final, lo importante es haber aprendido la lección. Saber que nadie se salva solo, y en la solidaridad y la unidad están las claves para que podamos salir adelante", agregó. "El mensaje del Presidente fue esperanzador y valiente, creo que las definiciones más importantes pasan por la forma irregular en que fue tomada la deuda externa que nos dejó Macri; y la voluntad de comenzar de una vez por todas a jerarquizar el rol de la Justicia para asegurar el sistema republicano en la Argentina. También destaco el llamado a una concertación económica y social para salarios y precios; y el llamado a la unidad más allá de las diferencias", señaló ayer el Diputado Nacional Carlos Ortega quien asistió de manera remota desde su domicilio en Campana a la apertura de un nuevo período legislativo del Congreso de la Nación ayer al mediodía. En ese sentido, Ortega celebró la intención del presidente Fernández de llevar a la justicia "el endeudamiento fenomenal que tuvo lugar. Me parece bien que se investigue y sus responsables den explicaciones. Porque además, no sólo se nos endeudó irresponsablemente, sino que esas divisas se utilizaron para favorecer la bicicleta financiera y la fuga de capitales. Si eso no se trasparenta, si no se le da racionalidad a lo que pasó, es imposible pensar en una negociación aceptable con los acreedores, empezando por el FMI que fue parte del problema". Ortega también puso el acento en los pasajes en el que el presidente se refirió al estado y rol de la Justicia. "No es menor -comentó el legislador nacional de nuestra ciudad- todo lo que expresó sobre el estado de la Justicia en la Argentina, que tiene que ser un poder realmente independiente y hoy vemos que es cada vez más evidente su estado terminal. Muchos de los problemas que tenemos no existirían si tuviésemos una justicia realmente independiente. No será fácil, hay muchos intereses en juego, pero coincido con que hay que dar un salto de calidad institucional. No creo que nadie de buena fe se oponga a esa idea". Ya sobre el final de sus comentarios, Ortega se refirió a los aspectos vinculados a la economía: "El presidente no eludió el problema de la pobreza, pero se están tomando las medidas adecuadas para volver a poner al país a producir. Se está enfrentando el problema de la deuda pero con la vocación de defender y priorizar nuestros intereses, con vista del Congreso; además se le está dando prioridad a una concertación económica y social para salarios y precios, incluyendo el acuerdo de una política tarifaria de los servicios públicos, entre otras cuestiones, que tienen que ver con poner en marcha el aparato productivo, reactivar el mercado interno, contener la inflación y sostener la capacidad de compra de los salarios. Pero nada de esto será posible sin la participación de todos los sectores involucrados. Por eso no menos importante es el llamado a la unidad nacional. Alberto lo dijo a mitad de su discurso: no existe una administración perfecta, que no cometa errores, y esto lo digo yo: más aun cuando venimos de una administración como la de Macri y tras cartón, sobrevino la pandemia con todo lo que ello implica. Pero la intención del rumbo es clara, por eso, y como resaltó el Presidente al final, lo importante es haber aprendido la lección. Saber que nadie se salva solo, y en la solidaridad y la unidad están las claves para que podamos salir adelante".

"Me parece bien que se investigue y sus responsables den explicaciones", dijo Ortega sobre el endeudamiento externo que tuvo lugar durante la gestión de Mauricio Macri.



Carlos Ortega:

"El mensaje del Presidente fue esperanzador y valiente"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar