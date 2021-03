La diputada provincial Soledad Alonso asistió de manera remota desde su domicilio en Campana a la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense. "El gobernador está pensando en la pos pandemia, como reactivar la economía de la provincia, porque somos el corazón productivo de la Nación", señaló.

"Luego de su discurso de apertura de sesiones de hoy en La Plata, quedó claro que en Axel Kicillof tenemos un gobernador decido a poner a la Provincia de pie", señaló la diputada provincial Soledad Alonso, quien asistió a la sesión de manera remota desde su domicilio en nuestra ciudad.

"La pandemia condicionó su plan de gobierno, pero se tomaron una serie de medidas extraordinarias que posibilitaron que el impacto en la actividad económica fuera el menor posible y la ayuda llegó a todos los sectores, preservando las fuentes de trabajo y dando una mano a quienes más lo necesitan por haber quedado fuera del sistema", señaló Alonso y agregó: "Esa vocación de un Estado otra vez presente, incluso acompañando al sector privado, ahora se verá plasmada en medidas tales como la desdolarización de las tarifas, moratorias, y un plan de reactivación de la economía que involucrará una fuerte inversión en Obra Pública, en Salud y en Educación. El gobernador está pensando en la pos pandemia, en cómo reactivar la economía de la provincia, porque somos el corazón productivo de la Nación, pero también con muchas asimetrías estructurales que hay que corregir para igualar oportunidades, que la gente pueda acceder a empleos y de calidad".

"Aun así -comentó Alonso- todavía queda por delante concretar el plan de vacunación, de manera tal de que la pandemia no nos diga demorando. Un plan que es voluntario, y gratuito, y en la provincia más grande del país lo que hace más importante el desafío. Fue un año muy duro y además en condiciones extraordinarias. Pero la pandemia no nos ganó. Más bien nos demostró lo que somos capaces de hacer aun con escasos recursos, endeudados. Soy optimista, porque sigo visualizando a un gobernador que lidera la Provincia con ideas claras, no anclado en el pasado y que navega la tormenta mirando hacia adelante, sin pensar en tapar agujeros con más deuda o planeando obras de maquillaje… sino enfocado en corregir los problemas de base para sanear la provincia generando trabajo y bienestar".