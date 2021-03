Elisabeth Aliendro Alcat

La obstrucción congénita del conducto nasolagrimal ocurre en aproximadamente el 5% de los recién nacidos normales. Es probable que este obstruido en diferentes áreas del sistema lagrimal como se detalla a continuación. 1. Obstrucción congénita del conducto nasolagrimal: es la más común de las obstrucciones, el bloqueo ocurre más comúnmente en la válvula de Hasner que se encuentra en el extremo distal del conducto, cerca de la nariz. El bloqueo puede ser unilateral o bilateral. Se estima que la mayoría resuelve espontáneamente, es decir, sin tratamiento durante el primer año de vida. Los signos a tener en cuenta en tu bebé son el lagrimeo o epífora sobre las mejillas de manera intermitente o permanente, secreciones o lagañas debido a que la lágrima no puede drenar y se queda estancada, confundiéndose muchas veces con conjuntivitis. En cuanto al tratamiento, la mayoría de los casos se resuelven con masajes en el área del saco lagrimal (masajes de Crigler) y observar. Debe lavarse las manos con agua y jabón antes de realizar el masaje a su bebe. De no resolverse pasado los 12 meses tu bebe puede requerir una cirugía que se denomina sondaje bajo anestesia general para poder "destapar" el conducto nasolagrimal. 2. Dacriocistocele congénita: ocurre cuando ambas partes del sistema nasolagrimal (proximal y distal) se encuentran obstruidas, se distiende el saco y conducto lagrimal, produciéndose en la zona del lagrimal una protuberancia o globo de color azulado sobre la piel de tu bebe. Al aplicar presión sobre el saco lagrimal suele salir secreción mucosa o mucopurulenta a través del punto lagrimal. La piel periocular a veces está agrietada. Esto puede observarse a horas del nacimiento. Se necesita tratamiento URGENTE para prevenir infección. 3. Dacriocistitis infantil: es la infección de la entidad anterior el dacriocistocele, la piel periocular suele estar roja, caliente que nos habla de que está cursando con una infección aguda y activa, lo cual tu bebe necesita internación y medicamentos de manera endovenosa, ya que si no se trata puede complicarse el cuadro ocasionando celulitis preseptal, meningitis, sepsis, tú bebe se va a encontrar irritable rechazara ser amamantado o incluso el chupete. El diagnóstico es clínico, es decir, con solo ver sus lágrimas y secreciones tu oftalmóloga/o se dará cuenta de lo que está sucediendo. No dudes en consultar con tu oftalmóloga/o de confianza. Dra. Elisabeth Aliendro Alcat, Oftalmóloga (M.P. 550651 - M.N. 154387) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

Obstrucción congénita de la vía lagrimal

Por Dra. Elisabeth Aliendro Alcat

