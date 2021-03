Efemérides del día de la fecha, 2 de Marzo

P U B L I C



WILT CHAMBERLAIN CONVIERTE 100 PUNTOS EN UN PARTIDO En el año 1962 el legendario pívot Wilt Chamberlain estableció un récord en la NBA al convertir 100 puntos en un partido. El mismo se disputó en Hershey Sports Arena en Pennsylvania (Estados Unidos) y finalizó con la victoria de Philadelphia Warriors por 169-147 sobre los New York Knicks: "no podría haberme acercado sin la ayuda de mis compañeros porque los ´Knicks´ no querían que hiciera 100. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para detenerme".



GUILLERMO BARROS SCHELOTTO ES PRESENTADO COMO NUEVO TÉCNICO DE BOCA "Por la responsabilidad que uno toma cada vez que tiene un trabajo, cada uno fue el desafío de mi vida. Cuando jugué o cuando dirigí. Tratamos de conseguir objetivos y sabemos la responsabilidad que significa ser técnico de Boca" manifestó Guillermo Barros Schelotto durante su presentación en La Bombonera. En ese entonces, Rodolfo Arruabarrena dejaba el puesto tras perder frente a Racing 1 a 0 en la quinta fecha del Campeonato de Primera División 2016. No obstante, "El Vasco" se despidió con dos títulos: el Campeonato de Primera División 2015 y la Copa Argentina 2015. Su debut como entrenador fue ante Racing, por la Copa Libertadores 2016, y finalizó con un empate sin goles en La Bombonera. En lo que respecta al torneo local, el primer partido que dirigió fue contra River y, al igual que el encuentro mencionado anteriormente, terminó con el mismo resultado. A lo largo del torneo, Boca ganó 5 partidos, empató 5 y perdió 6 por lo que quedó lejos de gritar campeón. Por otro lado, llegó a las semifinales de la Copa Libertadores y fue eliminado por Independiente del Valle (Ecuador). Sin embargo, consagró al equipo campeón del Campeonato de Primera División 2016-2017 y 2017-2018.



SE LANZA "GREEN LIGHT" Un día como hoy en el año 2017, Lorde lanzaba el sencillo "Green light". Perteneciente al álbum "Melodrama" (2017) y compuesta por la cantante neozelandesa junto a Jack Antonoff y Joel Little, la canción es acerca de seguir adelante tras una ruptura amorosa: "me di cuenta de que esta es esa chica borracha que llora por su ex novio en la fiesta y que todos piensan que es un desastre. Esa es ella esta noche y mañana empieza a reconstruirse".



