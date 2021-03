El piloto de Zárate dejó sus sensaciones tras su debut en el Turismo Pista. El pasado 20 y 21 de febrero, Leandro Cracco fue parte del gran parque que presentó el Turismo Pista en el autódromo de San Nicolás: 133 autos le dieron un contexto récord a la primera fecha del campeonato 2021. Y más allá del resultado obtenido (fue 25º en la final de la Clase 1), el piloto de Zárate pudo cumplir con algo por lo que venía trabajando desde el año pasado y que las cuestiones económicas retrasaron. "Es un viejo tema que veníamos charlando con mi viejo desde cuando comencé en el karting. Por aquellos tiempos uno pensaba en el auto en un futuro y era cuestión de edad y tiempo. Después ya en la categoría ALMA sentí que más que nunca en algún momento podía pasar a una categoría de nivel nacional. Uno siempre va buscando nuevos desafíos", explicó Cracco al respecto. -Mencionaste a ALMA. ¿Qué te dejó tu paso por esta propuesta? -El otro día me preguntaron lo mismo y sostengo que fue una experiencia interesante. Yo no había manejado un auto con tracción delantera y fue muy positivo. Me permitió conocer autódromos a los cuales siempre quise ir correr y lo pudimos realizar. Y llegué a pelear un campeonato. Fue una linda experiencia de la cual tengo el mejor de los recuerdos. Es cierto que por ahí pasaron cosas que prefiero olvidar, pero nada me quita lo vivido en la categoría y le agradezco que me abrió la puerta para correr allí. -¿Y por qué el Turismo Pista? -Era algo que quería hacer, siempre tuve ganas de participar en el Turismo Pista y me decidí por la Clase 1 por diferentes razones. No lo podía cerrar, pero lo hablamos con mi viejo y decidimos encararlo definitivamente, en un momento que, reconozco, es difícil. Y hasta raro si se quiere. -¿Cómo fue la llegada al Turismo Pista? -Lo primero era decir terminó nuestro debut dentro la Clase 1 del Turismo Pista en el autoìdromo de San Nicolaìs. Ya el hecho de ser parte de la categoría era un tema. Por suerte me recibieron muy bien. -No se arrancó cómo deseabas. -No tuvimos un buen arranque ya perdiendo los dos entrenamientos libres del viernes por una falla en el motor, el cual se terminó rompiendo en la serie. -Pero en la final se mejoró. -En la final largamos del fondo y pudimos avanzar nueve puestos en cuatro vueltas, aunque un toque nos dejoì sin chances de poder seguir en la pelea. Maìs allaì del resultado, pude cumplir un suenÞo que anhelaba y eso es lo que maìs valoro. -¿Cómo sigue el calendario? -Jaja… Para mí todo será nuevo, todo es experiencia que debemos capitalizar. San Nicolás quedó en el pasado y ahora se viene el autódromo de Olavarría, que será el próximo destino de la categoría para cumplir con la segunda fecha del año (del 26 al 28 de marzo). Será distinto, sin pruebas comunitarias y con dos entrenamientos antes de la clasificación. En cuanto a la tercera fecha, en zona de boxes cada vez suena más fuerte el rumor sobre la intención de visitar la provincia de Entre Ríos. En ese sentido, el trazado de Concepción del Uruguay, en el caso de terminar las obras previstas de reparación del pavimento del circuito, tendría la prioridad, pero, en el caso de alguna eventualidad, el autódromo de Concordia y el de Paraná podrían estar en condiciones de recibir al nutrido parque automotor del Turismo Pista. -¿Se habló también de ir a la Mesopotamia? -En virtud de haber tenido ocho representantes este fin de semana, la provincia de Misiones ha ganado lugar con la intención de acordar una fecha en Oberá. Podría ser la séptima del campeonato, según escuche. Creo que el 12 de septiembre. -Habrá que viajar entonces… -Seguro, está bueno poder conocer nuevos autódromos. El tema es ver cómo te vas manejando con los presupuestos, algo que también este fin de semana en los boxes se hizo escuchar. A mí me parece que iremos viendo carrera por carrera. -En este momento, los agradecimientos van para… -Siempre agradecido a todos los que me dan una mano para que yo pueda seguir haciendo lo que tanto me gusta. Gracias a todos los que mandaron mensajes e hicieron llegar sus buenas vibras durante todo el fin de semana. Sin dudas, cumplí un sueño y en la próxima fecha iremos por más.



CRACCO SE PREPARA AHORA PARA LA SEGUNDA FECHA DE LA CATEGORÍA, PAUTADA PARA FINES DE MARZO EN OLAVARRÍA.



Automovilismo:

Leandro Cracco; "Pude cumplir un sueño"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar