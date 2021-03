Breves: Deportivas

ROSSI: OTRA VEZ CAMPEÓN Después de haberse coronado en el Súper TC2000, Matías Rossi (Toyota Camry) se alzó con un segundo título de la temporada 2020: se consagró campeón en el Top Race después de culminar en la segunda posición de la segunda carrera del Gran Premio Coronación que se desarrolló en el circuito número 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. El piloto de Del Viso terminó el campeonato con 175 puntos y superó por 4 a Franco Girolami (ganador de la segunda final) y por 6 a Diego Azar (fue tercero). Fue el segundo título consecutivo para el Misil en el Top Race y su noveno en el automovilismo grande de nuestro país (se coronó en el Turismo Carretera en 2014; en el TC2000 en 2006, 2007 y 2011; en el Súper TC2000 en 2013 y 2020; y en Turismo Nacional en 2014).



EL SUEÑO DE CERÚNDOLO En su primera participación a nivel ATP, el argentino Juan Manuel Cerúndolo (19 años) conquistó el Córdoba Open al vencer 6-0, 2-6 y 6-2 al español Albert Ramos en la final. Con este título, "Juanma" ascendió 154 escalones en el ranking mundial y se ubica ahora en el puesto 181, además de quedar como el tercer mejor Sub 21 de la temporada. En tanto, el mejor tenista nacional del listado sigue siendo Diego Schwartzman, quien se mantiene en el 9º lugar.



ARGENTINA OPEN Ayer comenzó el cuadro principal del Argentina Open, el ATP 250 que se disputa esta semana en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Sin embargo, no se registraron victorias argentinas, dado que Juan Ignacio Londero cayó 6-3 y 6-0 con el español Pablo Andújar, mientras Thiago Tirante (wild card) perdió 2-6, 6-3 y 6-4 con el alemán Dominik Koepfer. Hoy habrá dos duelos entre compatriotas: Federico Delbonis se medirá con Juan Manuel Cerúndolo (reciente campeón del Córdoba Open) y Federico Coria se enfrentará con Francisco Cerúndolo (superó la clasificación). Además, Facundo Bagnis jugará frente al estadounidense Francis Tiafoe. CAMPAZZO, OUT El cordobés Facundo Campazzo no fue parte anoche de la plantilla de Denver Nuggets que se medía al cierre de esta edición frente a Chicago Bulls en el United Center. El base argentino fue separado por cuestiones de protocolo Covid-19 después que se conociera que su compañero RJ Hampton es contacto estrecho de un caso positivo. Por esta razón se perdería, al menos, los próximos tres partidos de los Nuggets. PUMAS 7, BICAMPEONES El Seleccionado Argentino de Rugby Seven se adjudicó este domingo su segundo título consecutivo al imponerse en la final a Kenia por 45-7 y conseguir así el trofeo puesto en disputa en la Universidad Complutense de Madrid. De esta manera, Los Pumas 7s avanzan en buena forma de cara a su gran objetivo: los Juegos Olímpicos de Tokio.

2 de Marzo de 2021

