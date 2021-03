Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CORTARON Y NO LLEVARON "Calle La Rioja entre Cordeu y Giobellini (barrio Lubo) quisiera hacer un reclamo a quien corresponda hace una semana limpiaron la Escuela 29 pero dejaron todo el pasto en la calle y se está haciendo un basural ya" muestra Silvina.





NO PIERDE, PERO ESTA ROTO "Belgrano y Güemes. Hace más de 3 meses estamos a la espera de reparación de la vereda por parte del personal de ABSA, si bien solucionaron la pérdida el hueco que quedo casi no deja transitar a los peatones" muestra Mariano.



EXAGERÁDAMENTE VERDE "Hace cuatro meses no cortan el pasto en los pasillos del barrio Siderca altura 2300" muestra Nadia.



3 de Marzo de 2021:

Quejas Vecinales

