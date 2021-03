CAMBIOS EN CAMINO El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió a representantes de 25 gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT), con quienes se comprometió a dar a conocer oficialmente la semana que viene los cambios a la ley que, entre otros aspectos, eleva el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 150.000 pesos. Entre los cambios acordados a la "ley de alivio fiscal", como la denominan en el entorno de Massa, se destacan las exenciones al pago de Ganancias de horas extras que excedan la jornada laboral estipulada, el salario anual complementario (aguinaldo), el plus por zona desfavorable (también denominado "plus patagónico", el bono por producción, los gastos de guardería, gastos escolares y las deducciones de concubino. También se estudia desgravar del impuesto a las Ganancias los ítems no remunerativos del trabajo docente como por ejemplo las sumas que surgen del fondo nacional de incentivo docente.



DEDUCCIÓN MÁS SENCILLA La AFIP decidió simplificar el trámite para que los inquilinos puedan deducir del Impuesto a las Ganancias hasta 40% del valor del alquiler sin necesidad de presentar una factura emitida por el propietario de la vivienda. La medida, que será publicada en el Boletín Oficial esta semana, beneficia a los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y autónomos que alquilan y no son propietarios de ningún otro inmueble. El organismo de control impositivo resolvió que cuando un inquilino presente su contrato en el Registro, la posibilidad de deducir la porción correspondiente de Ganancias aparecerá en forma automática en el SIRADIG, el sistema para registrar y actualizar las deducciones de ese tributo. MARCHEN LANGOSTINOS Argentina volverá a exportar langostinos a Brasil que estaban suspendidas desde 2013, anunció el embajador argentino en ese país, Daniel Scioli. Las ventas de langostinos estaban frenadas por una medida cautelar interpuesta por la Asociación Brasilera de Criadores de Camarón (ABCC), que había alegado cuestiones sanitarias. En 2018, Argentina exportó langostinos al mundo por más de 1.300 millones de dólares, y los principales destinos fueron la Unión Europea (572 millones de dólares) y China (333 millones de dólares). TENDENCIA NEGATIVA El dólar blue retomó la tendencia negativa y cotizó a $145, mientras el Banco Central volvió a comprar divisas y adquirió en torno a US$80 millones. El billete ofrecido en el circuito financiero informal de la city restó así $2 respecto del lunes, cuando había sumado $1. La suba del inicio de semana se dio luego de que a lo largo de febrero, el blue registrara una disminución de $7 en medio de una mayor tranquilidad cambiaria. En lo que va del año, el tipo de cambio paralelo experimentó una caída equivalente a $21. La moneda norteamericana que se vende en las "cuevas" porteñas continúa más barata que el denominado dólar "solidario". El dólar "ahorro" cerró este martes a $89,427 para la compra y a $95,668 para la venta. TRAGEDIA EN BOLIVIA Al menos siete estudiantes murieron al caer al vacío este martes luego de desplomarse una baranda del cuarto piso de la Universidad Pública de El Alto, cerca de la ciudad de La Paz, en Bolivia. La tragedia se produjo en medio de una asamblea en la que se produjeron incidentes, con empujones y amontonamientos. En ese marco cedió la baranda situada en el cuarto piso y al menos doce estudiantes, siete hombres y cinco mujeres, cayeron al vacío, sufriendo traumatismos e importantes heridas internas. Tres de los estudiantes murieron en el lugar y otros cuatro lo hicieron cuando fueron llevados al Hospital Boliviano Holandés de El Alto, horas más tarde.

Breves: Noticias de Actualidad

3 de Marzo de 2021

