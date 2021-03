Acusó que la fuerza no llegaba a todos los barrios de la ciudad atlántica. "Se están haciendo los cambios necesarios para tener una territorialidad más ágil", expresó el ministro de seguridad bonaerense. El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, llegó a Mar del Plata ayer por la mañana y confirmó la remoción de toda la cúpula policial de la ciudad. "Se están haciendo los cambios necesarios para tener una territorialidad más ágil", expresó Berni. En ese sentido, y en diálogo con medios locales, el Ministro aclaró que se trata de "un plan integral para Mar del Plata" que se reforzará "con móviles para ingresar a todos los barrios" del distrito. Además, Berni explicó que "los móviles no llegaban a los barrios de Mar del Plata". El funcionario comentó la situación justo en la puerta de la Jefatura Departamental de policía, donde confirmó que dio instrucciones al nuevo jefe para revertir el panorama. Cabe recordar que el titular de la cartera de Seguridad se había reunido la semana pasada con el intendente de La Feliz, Guillermo Montenegro para hablar sobre la situación que atraviesa la ciudad. En el encuentro aparecieron las principales demandas respecto a mayor seguridad, que llevaron al Ministro a impulsar los cambios que se confirmarán a lo largo de este martes en todas las dependencias de la ciudad. "No hay que tenerle miedo a los cambios, son siempre para mejorar el sistema" manifestó Berni y adelantó que piensa modificar "a toda la cúpula policial" de la localidad. Finalmente, el titular de la cartera de Seguridad aprovechó para recordar que la ciudad es "muy importante" en la provincia por su cordón productivo y el turismo. "Para que todo siga adelante, Mar del Plata tiene que estar en paz", sentenció Berni.



Berni llegó a Mar del Plata para desplazar a toda la cúpula policial

