Efemérides del día de la fecha, 3 de Marzo

DÍA MUNDIAL DE LA AUDICIÓN Instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la primera Conferencia Internacional en Prevención y Rehabilitación del Déficit Auditivo, llevada a cabo en Beijing (China), en el año 2007, en este día se concientiza sobre el cuidado auditivo y se remarca la importancia de la identificación temprana y la intervención inmediata para la pérdida auditiva. Esta fecha fue elegida porque el día y el mes (3/3) emulan la forma de dos orejas enfrentadas. El tema de este año es "¡Cuidado de la audición para todos! Identificar; Rehabilitar; Comunicarse" y tiene el propósito de resaltar que los cuidados de la audición y el oído deben integrarse en los planes nacionales de salud. Según la OMS, el 5% de la población mundial (aproximadamente 446 millones de personas) tiene una pérdida auditiva incapacitante y estima que para el año 2050 una de cada 10 personas (900 millones de personas) sufrirá una pérdida de audición. Por otra parte, para evitar la pérdida auditiva, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda utilizar tapones en lugares ruidosos, comprobar si los medicamentos que toma pueden afectar a la audición y hacerse pruebas audiológicas periódicamente.



FALLECE JUAN GÁLVEZ Juan Gálvez nació el 14 de febrero del año 1916 en La Paternal, Buenos Aires. Heredero de una gran pasión por los autos, Gálvez se crio en el taller mecánico de su padre entre herramientas y motores. A los 18 años compró, junto a su hermano Óscar, un Ford T modelo 1927 y empezó a correr picadas a escondidas de sus padres. Sus inicios en el automovilismo fueron como copiloto de "El Aguilucho", siendo su debut en las Mil Millas del año 1937. Cuatro años después debutó como piloto en las Mil Millas del año 1941 finalizando segundo detrás de Juan Manuel Fangio. Debido a la Segunda Guerra Mundial, tuvo que alejarse un tiempo de las carreras al paralizarse el automovilismo. En el año 1949 logró su primera victoria en la Vuelta de Santa Fe; ese mismo año se consagró campeón de su primer campeonato de Turismo Carretera (TC). Con el tiempo, Gálvez demostró su destreza al volante y se consagró campeón de 9 campeonatos del TC (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960): "correr en autos es andar lo suficientemente despacio para llegar antes que los demás." Cabe aclarar que fue subcampeón en los años 1941, 1953, 1954 y 1959. Una curiosidad es que en el año 1950 debutó en la gran pantalla en la película "Bólidos de acero". Falleció en el año 1963 en Olavarría, Buenos Aires.



SE LANZA "WORTH IT" Un día como hoy en el año 2015, "Fifth Harmony" lanzaba el sencillo "Worth it." Perteneciente al álbum "Reflection" (2015) y compuesta por Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen y Ori Kaplan, la canción es una de las más exitosas del grupo y se convirtió en un hit del año en el que se publicó: "este es definitivamente nuestro sencillo más grande hasta la fecha. Verlo en las listas junto a canciones de Ed Sheeran o Taylor Swift es asombroso" manifestó Lauren Jauregui.



Efemérides del día de la fecha, 3 de Marzo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar