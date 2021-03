P U B L I C



La tradición popular de los mares dice que todo capitán de una embarcación debe permanecer a bordo hasta que todos los pasajeros hayan sido evacuados. Algo parecido ocurre en la vida política de todo país, cuando en campaña los diplomáticos prometen llevarnos a buen puerto sanos y salvos. Sin embargo, no siempre es así, el reciente accionar de varios funcionarios de Estado de América Latina han demostrado que dicha creencia no es más que una fábula ajena a la política en una región donde prevalece el verdadero sálvese quien pueda. Y es que, aquí, cada tanto las irregularidades y la inmoralidad política de los diplomáticos evidencian uno de los males de la democracia, la desigualdad que aun reina en América Latina. Tal es así que, recientemente los esfuerzos por llevar a cabo una vacunación rápida y efectiva se han visto empañados luego de que en las últimas semanas se desataran una serie de escándalos vinculados al poder putrefacto de la región: desde jeringas vacías, hasta vacunas VIP para amigos del poder. La asignación selectiva de un bien mundialmente escaso como lo es la vacuna contra el Covid-19 comenzó en Perú. Allí, los primeros en abandonar el barco fueron 467 personas, entre ellas funcionarios, exfuncionarios, integrantes de la Iglesia católica y reconocidos empresarios que accedieron a la vacuna china de Sinopharm cuando aún permanecía en ensayos clínicos. Perú es un país que por estos días ha superado las 40.000 muertes. Sin embargo, tanto funcionarios del anterior como del actual gobierno creyeron que era más imprescindible vacunarse ellos mismos que sus médicos, personas de riesgo y edad avanzada. El escándalo y la crisis institucional que generó el vacunagate fue tal que alcanzó al ex presidente Martin Vizcarra y su familia, el mismo que fue destituido del mando por "permanente incapacidad moral" en noviembre del año pasado tras un proceso de vacancia que lo acusaba de corrupción. Una de las ultimas frases de Vizcarra sobre el Covid-19 fue "No se aprovechen, apoyen, seamos conscientes del difícil momento que estamos pasando y seamos parte de la solución al problema", luego de que se conociera que varias clínicas privadas de Lima habían realizado cobros excesivos para practicar pruebas moleculares de coronavi-rus. Sin embargo, tres meses más tarde, Vizcarra no se aguantó y se saltó la fila de vacunación sacando provecho en medio de la crisis sanitaria. ¿A caso eso no es aprovecharse? Las irregularidades no tardaron en llegar más al sur de la región, Argentina. La existencia de un vacunatorio VIP salió a la luz en un programa de radio donde el periodista Horacio Verbitsky asumió haber recibió la primera dosis de la vacuna gracias a su "viejo amigo Ginés" haciendo referencia al ex ministro de salud Ginés González García, salteándose el orden y los mecanismos establecidos por el Ministerio de Salud. Sin embargo, eso no es todo, la lista involucra a 70 personas, entre ellas funcionarios y familiares, militantes políticos, periodistas, empresarios y amigos del poder como Daniel Scioli, Felipe Sola, Florencio Aldrey, Carlos Zannini, Jorge Taiana, Eduardo Valdes, Hugo Moyano. Pero, la lista es larga y sigue. Luego, el presidente argentino Alberto Fernández intentó remediar la situación obligando a Ginés a renunciar, pero nada pudo contener el cataclismo desatado en una sociedad que quedó consternada. A tal punto que, la designación de la nueva ministra de salud, Carla Vizzotti fue cuestionada por la oposición por sus conocidas actuaciones en conferencias de prensa donde aparece vestida como payaso en plena pandemia. Por estos días, Argentina se convirtió en lo que el mismo Fernández prometió lidiar, la desigualdad entre ricos y pobres. A esta altura, tanto opositores como militantes se mostraron indagados. ¿Cómo era posible que hombres de poder se vacunasen por debajo de la mesa?, ¿Dónde había quedado el plan de una gestión que decía "Volvimos y vamos a ser mejores" ?, ¿Mejores en relación a qué?, ¿A caso ser mejor es priorizar la vida de funcionarios antes que médicos, docentes, personas mayores y pacientes de riesgo que aún esperan ansiosos recibir la vacuna?



Sálvese quien pueda

Por Milagros Gagliardi

