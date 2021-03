Julio N. Carreras

¿Nubes de la tormenta perfecta? Poco a poco se fue formando en el cielo político un entorno de nubes que surgieron desde diversos puntos en el horizonte que afectaron aún más las divisiones que se vislumbraban en el panorama para un futuro ya muy cercano del recambio parcial en las elecciones de medio tiempo. Cuesta ser objetivo de los análisis que se pueden realizar sobre lo que vendrá en el contexto de las relaciones pueblo gobierno, dado que ninguna de las partes en litigio pueden definir los ataques y las defensas de las distintas posiciones en conflicto, no porque no sean claras, sino porque dan lugar a caminos de salida con diferentes planteamientos según la posición de cada actor. Ante una justicia que no termina de definir una doctrina concreta sobre la interpretación de la legislación, y en lugar de dejarse la venda sobre los ojos, la aparta para mirar de reojo que salida se puede vislumbrar, en contra de todos los principios que le marcan ser un poder democráticamente independiente, y no define situaciones que impidan continuar con la diversidad de posiciones que aparecen de uno y otro lado, alimentando falsas expectativas, nos encontramos que el incendio iniciado tiene viento a favor para continuar extendiéndose. Prevención y Delito. Defensa a la víctima. Por otro lado, nos encontramos ante un desmadre incesante de los delitos cada vez más violentos, que determinan que las fuerzas del orden son diariamente "pasadas por encima" por el accionar de las cada vez más numerosas bandas delictivas que se ven potenciadas por la falta de oposición de quienes deben prevenir su accionar, cosa que considero imposible con la organización de la "prevención del delito" vigente en prácticamente todo el territorio nacional. Es considerable pensar que esto, a su vez, está íntimamente ligado a la falta de respuesta, no solo del poder judicial, que es el que debe aplicar las leyes, sino también con una relación causa - efecto del poder legislativo, que debería hacer y legislar sobre la real interpretación de la voluntad del legislador sobre las leyes vigentes, para que quienes las apliquen no se encuentren con la dualidad de caminos que más de una vez permite a los delincuentes escapar del accionar de la justicia por las permisivas salidas interpretativas existentes. A estas alturas, este tema amerita una reflexión: ¿"derechos humanos o defensa de la sociedad victimada"?

De Todo un Poco:

¿Nubes de la tormenta perfecta?

Por Julio N. Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar