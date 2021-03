P U B L I C



BAJAS PARA LA SUPERCOPA Racing Club confirmó ayer que Lucas Orban y Marcelo Díaz dieron positivo de coronavirus y quedaron descartados para la final de la Supercopa Argentina de mañana ante River Plate. Por su parte, el Millonario no podrá contar con el defensor Javier Pinola, quien ayer fue operado de la lesión que sufrió en el antebrazo en el duelo ante Platense del último domingo. En cambio, sí está convocado el colombiano Rafael Santos Borré, quien arrastra molestias por un golpe en la cresta ilíaca. El partido se disputará desde las 22.10 en el Estadio Único de Santiago del Estero.



POR LA SUDAMERICANA 2022 La Liga Profesional de Fútbol confirmó ayer que el partido pendiente entre Banfield (perdedor de la final) y Vélez Sarsfield (ganador de la Zona Complementación) por la Copa Diego Armando Maradona se jugará el 31 de marzo a las 20.15 en el estadio San Juan del Bicentenario. En este duelo se definirá un cupo para la Copa Sudamericana 2022. COPA LIBERTADORES Universidad Católica de Ecuador venció 3-0 anoche a Liverpool de Uruguay en el partido revancha de la primera ronda de la Fase Previa y avanzó a la próxima instancia (4-2 en el global), en la que se medirá frente a Libertad de Paraguay, equipo del delantero campanense Adrián Martínez. Hoy se definirán otras dos llaves: Caracas de Venezuela (0) vs Universidad César Vallejo de Perú (0) y Guaraní de Paraguay (4) vs Royal Parí de Bolivia (1). BARSA, POR LA FINAL Hoy se disputará el partido revancha de la primera semifinal de la Copa del Rey: Barcelona recibirá a Sevilla con la obligación de revertir la derrota 2-0 que sufrió en la ida (17.00, DirecTV). La otra semifinal se definirá mañana entre Athletic Bilbao (1) y Levante (1). EL CITY, IMPARABLE En un partido adelantado de la 29ª fecha de la Premier League, Manchester City goleó 4-1 a Wolverhampton y obtuvo su 21er triunfo consecutivo entre las distintas competiciones de las que participa. De esta manera, el conjunto dirigido por Pep Guardiola llegó a los 65 puntos en el campeonato inglés y le sacó 15 de ventaja a su archirrival, Manchester United, que hoy se medirá como visitante frente a Crystal Palace (17.00, ESPN) en otro adelanto de la fecha 29. Además, este miércoles también jugarán Burnley vs Leicester City y Sheffield United vs Aston Villa. GOLEÓ JUVENTUS En el inicio de la 25ª fecha de la Serie A de Italia, Juventus le ganó 3-0 como local a Spezia y recortó distancias con la cima de las posiciones (quedó a siete del líder Inter, que mañana visita a Parma). El otro partido pautado ayer no se disputó, debido a que Torino no se presentó como visitante ante Lazio al no poder viajar hacia Roma por presentar casos de coronavirus. Hoy continúa la programación con otros siete encuentros entre los que se destaca el duelo entre Milan y Udinese (16.45, ESPN). LIGUE 1 DE FRANCIA Hoy se disputará íntegramente la 28ª fecha del campeonato francés. El líder Lille (59 puntos) recibe al Olympique de Marsella, que ahora cuenta con Jorge Sampaoli como DT. El escolta Paris Saint Germain (57) visitará a Bordeaux (17.00, ESPN); Lyon (56) recibe a Rennes; y Monaco (55) enfrenta a RC Strasbourg como visitante.

Breves: Fútbol

3 de Marzo de 2021

