Hoy arranca la vacunación en la UTN y en la sede de Suteba

Ayer miércoles llegaron a la ciudad 2.400 dosis de la vacuna Sinopharm proveniente de China. Los organizadores del operativo estiman pasar de 150 a 600 aplicaciones diarias. La histórica campaña de vacunación contra el coronavirus arranca hoy en nuevos escenarios. Según se informó, la aplicación de dosis se muda a la Facultad Regional Delta (UTN) y la sede local del sindicato docente Suteba. Hace pocas horas la ciudad recibió 2.400 unidades de la vacuna Sinopharm proveniente de China, las que fueron divididas en partes iguales entre la base universitaria y el espacio gremial, donde funcionará el punto de vacunación IOMA destinado a docentes y fuerzas de seguridad. Con esta nueva disposición, los coordinadores del programa "Vacunate!" en Campana prevén elevar de 150 a 600 las dosis aplicadas de forma diaria. "La diversidad de vacunas que se dispusieron para Campana, por la característica de cada una, determina la asignación de turnos por parte del sistema provincial a distintos grupo de personas. Lo importante es que la vacunación arrancó, no se detiene y va a comenzar a acelerarse ante la recepción de más cantidad de vacunas y mayor frecuencia de reposición", expresó el concejal Rubén Romano (Frente de Todos). El arribo de estas nuevas dosis podría completar la vacunación a docentes y permitir que se abra la convocatoria a personas de entre 18 y 60 años con factores de riesgo, ya inscriptas en el registro oficial de www.vacunatepba.gba.gob.ar. La campaña de vacunación comenzó el 18 de febrero en la Escuela Primaria Nº2. Se había anunciado que otras dos escuelas y la sede del Suteba también comenzarían a inocular a la población, pero la falta de vacunas cambió los planes. Finalmente, con el inicio del ciclo lectivo acercándose, se descartó abrir centros de vacunación en más escuelas y se trasladó la campaña a la Facultad Regional Delta, que ya había confirmado la continuidad virtual de su cursada. En los próximos días, un operativo similar se montaría en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. "Estimamos que cada equipo tendrá capacidad de vacunar 600 personas de Lunes a Lunes, sin descanso, siempre sujeto a la disponibilidad de nuevas dosis", señaló Leonardo Midón, coordinador local de "Vacunate!" La mudanza de la Escuela Nº2 a la UTN obligó por unos días a trasladar la vacunación de docentes al Hospital Municipal San José, donde desde enero se venía inoculando el personal de salud, tanto público como privado. El martes, surgieron críticas en las redes sociales y algunos medios de comunicación acerca de la organización de este operativo. Una de esos cuestionamientos provino desde SUTEBA. "Los compañeros docentes que asistieron al lugar con su correspondiente turno fueron recibidos sin ningún tipo de protocolo", señaló Suteba en un comunicado. La presunta falta de pautas de cuidado COVID incluyó amontonamiento de personas, esperas de más de dos horas y ausencia de cartelería informativa y toma de temperatura en el acceso. Además, y siempre según el gremio docente, no se les solicitó identificación alguna a los vacunados. "A los docentes no les llamó la atención que los mandaran al Hospital, pero no para que los maltraten así", amplió Lía Fernández, secretaria general del Suteba, en diálogo con La Auténtica Defensa. Y añadió: "Después de que el intendente criticara tanto a los gobierno nacional y provincial por la vacunación VIP, ni ayer ni hoy estaban pidiendo identificación alguna en el Hospital. Lo único destacable fue la cordialidad de las enfermeras". Consultada acerca de por qué la sede de Suteba no estaba funcionando como punto IOMA de vacunación, confirmó que se debía a la falta de vacunas. "Nosotros en diciembre sabíamos que íbamos a vacunar en nuestra sede gremial. Estábamos esperando comenzar el 15 de enero. Pero hay una demora de vacunas no a nivel provincial sino en todo el país. La demanda es mundial. Es una campaña histórica e inédita". Asimismo, reveló que el personal sanitario abocado al punto IOMA fue trasladado a la Escuela Nº2. Según la referente sindical, eso habría asegurado que el operativo de vacunación que se llevaba a cabo en el establecimiento educativo del barrio Banco Provincia no se resintiese cuando además de vacunar a las personas de riesgo sumó la tarea de inmunizar a los maestros.

