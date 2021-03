Joven masculino fue asesinado en el barrio Lubo

Ayer por la madrugada, Mariela Melanie Díaz, ultimó de una puñalada en el corazón a Gabriel Emiliano Benítez, amigo de su ex pareja. Poco después fue aprehendida por la policía en barrio Las Campanas. Habían sido pareja durante 3 años, y hacía 6 meses que habían roto. Ya había varias denuncias por agresiones y amenazas. Según vecinos consultados por La Auténtica Defensa, Mariela Melanie Díaz (19) llegó ayer por la madrugada al domicilio de Jujuy al 300 donde reside su ex pareja, Ayelén Antivero (21) y comenzó a golpear la puerta, hasta que a las patadas, logra abrirla. En el lugar se encontraba también Gabriel Emiliano Benítez (26) a quien le preguntó "¿Qué hacés vos acá?" y sin atinar a defenderse, la víctima recibió un cuchillazo en el pecho a la altura del corazón. Benítez, ensangrentado, salió corriendo para la calle, donde a los pocos metros cayó desvanecido. Ante la escena, la dueña de casa se encerró en la habitación junto a su hijo de 5 años, quien estaba durmiendo mientras del otro lado de la puerta, la homicida intentaba ingresar amenazándola de muerte. Antivero pidió ayuda a su hermana a los gritos, quien vive al lado, y es ella quien llama al 911. Alertada del llamado, la homicida se retiró de la vivienda. Pero no conforme, se quedó un tiempo gritando desde la esquina hasta que escuchó las sirenas y se dio a la fuga. Cuando llegó el patrullero, los efectivos encontraron al cuerpo ya sin vida de Benítez. Acto seguido, y una vez establecido lo sucedido a partir de los dichos de Ayelén, un patrullero salió en búsqueda de la homicida quien incluso había enviado un mensaje de texto señalando a Antivero que "lo que había sucedido tenía que pasar". La joven mujer, también madre de un bebé, fue aprehendida poco tiempo después en la esquina de su domicilio en Barrio Las Campanas, mientras se encontraba dialogando con sus padres. La causa está en manos de la Dra. Ana Laura Brizuela, de la UFI y J Nro. 2.



Mariela Melanie Díaz fue aprehendida durante la misma madrugada, en la esquina de su domicilio en el barrio Las Campanas.



