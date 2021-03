AUDIENCIA CLAVE La Cámara Federal de Casación Penal realizará hoy una audiencia clave por el sobreseimiento que pidió la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa que la investiga por la venta de dólar a futuro. Del encuentro participarán todas las partes de manera virtual y luego el Tribunal tendrá que decidir sobre la solicitud de sobreseimiento que hizo la defensa de la presidenta del Senado. Para ello, la Cámara Federal de Casación no tiene una fecha límite. Este lunes, Cristina Kirchner había pedido estar presente en la audiencia y que la misma fuera transmitida en vivo. Los jueces hicieron parcialmente lugar al reclamo de la vicepresidenta, ya que habilitaron la trasmisión en tiempo real, pero no aceptaron que las partes concurrieran de forma presencial.



COTIZÓ ESTABLE El dólar blue cotizó estable en $145, mientras el dólar "solidario" se mantuvo como el más caro del mercado y el Banco Central compró US$ 100 millones. El tipo de cambio paralelo operó sin modificaciones tras retomar el martes la tendencia negativa, al restar $2 respecto del lunes. En el inicio de semana había avanzado $1 luego de experimentar a lo largo de febrero una disminución de $7 en medio de una mayor tranquilidad cambiaria. En lo que va del año, el tipo de cambio paralelo experimentó una caída equivalente a $21. Así, la moneda norteamericana que se vende en las "cuevas" porteñas continúa más barata que el denominado dólar "solidario". El dólar "ahorro" cerró este miércoles en $89,314 para la punta compradora y a $95,637 para la vendedora. Sin embargo, si se tienen en cuenta los recargos correspondientes, se ubicó en $157,79. CARNES DE EXPORTACIÓN Las exportaciones de carne vacuna argentina correspondientes al primer mes de 2021 alcanzaron un valor aproximado de 199 millones de dólares, resultando un 12 por ciento inferiores a los 226,1 millones de dólares obtenidos en enero de 2020. Así lo indicó el informe elaborado por el área de Economía y Estadística del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). El precio promedio de exportación de enero fue un 23,2 por ciento inferior al observado en el primer mes del año anterior. Sin embargo, ese precio resultó moderadamente superior (+2,5%) al registrado en diciembre de 2020. Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo del último año, desde febrero de 2020 a enero de 2021, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 907 mil toneladas equivalente res con hueso, por un valor cercano a los 2.690 millones de dólares. RECHAZA PEDIDO El juez Sebastián Casanello rechazó el segundo pedido de indagatoria presentado por el fiscal Guillermo Marijuán contra la titular del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, a raíz de la denuncia por ofrecerle un cargo público a su empleada doméstica para saldar así un conflicto laboral privado. El magistrado también dio la orden para realizar dos medidas de prueba que considera necesarias para darle continuidad a la investigación sobre la empleada doméstica que denunció haber trabajado en negro durante la mayoría de los 14 años que prestó servicios en el domicilio de la funcionaria pública. Donda fue denunciada en diciembre pasado por el abogado Fernando Zarabozo, representante legal de Arminda Banda Oxa, la mujer de 62 años que tras desvincularse de la relación laboral con Donda reveló una serie de situaciones irregulares.

Breves: Noticias de Actualidad

4 de Marzo de 2021

