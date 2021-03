» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

La campaña de vacunación de covid 19 en campana necesita una mesa de diálogo de manera urgente

Por Axel Cantlon











Axel Cantlon

Con relación a la vacunación en la ciudad de Campana, la problemática surge porque existen dos colores políticos diferentes en el gobierno municipal, Juntos por el Cambio, y en el provincial, con el Frente de Todos. A partir de ese hecho, se discute a quien le corresponde la administración de la vacuna en la ciudad de Campana y ambas partes tienen parte de razón, y también están parcialmente equivocadas. El municipio dice que debería hacerse cargo, dado que tiene la administración de la salud en Campana, dado que no hay ningún establecimiento provincial o nacional a nivel local que tenga injerencia en el área, como sucede en Zárate, que tiene un hospital provincial, y ese nosocomio podría administrar las vacunas sin consultar con el municipio. Después, en la distribución de las vacunas, el gobierno nacional lo hace a nivel provincial, y las provincias pueden o no acordar con los intendentes cómo administrar la vacunación. En nuestro caso, como en Campana hace tiempo ya que el Intendente tiene problemas con todos los dirigentes políticos opositores, es que esto no puede solucionarse todavía. Cada uno actúa individualmente, porque nunca hubo por parte de municipio voluntad de convocar a todos los sectores políticos de distintos partidos para tratar de consensuar temas tan imprescindibles como este: la salud y el riesgo de vida de los vecinos de Campana en una pandemia. El Frente de Todos, en la ciudad de Campana, tiene parcialmente razón porque la administración es de la provincia y por eso pueden disponer de lugares de jurisdicción provincial como lo puede ser la Escuela 2 o lugares en los que se acuerde con las autoridades sanitarias como lo es ahora la UTN, del ámbito nacional, porque tienen la delegación de esa tarea por parte del Ministerio de Salud. Pero también es cierto que lo lógico hubiese sido que se hayan sentado con el Intendente también, no dar el mismo ejemplo que él, e incluso deberían habernos convocado a nosotros como partido vecinal para que entre todos veamos cuál es la mejor forma de concretar la campaña de vacunación. Entonces lo que surge de esta disyuntiva, es la mezquindad de los dirigentes políticos del Frente de Todos, como los de Juntos por el Cambio que manejan hoy la municipalidad de Campana. Esto hace que hoy estemos discutiendo cómo y quién debería estar a cargo de la vacunación, cuando lo que debería buscarse no es un rédito electoral sino el bienestar de los vecinos de Campana que son a quienes les tenemos que asegurar la salud y brindarles la mejor atención. De hecho, los desaguisados y desbordes que tuvieron lugar esta semana en el Hospital Municipal San José donde se debía continuar la vacunación mientras se hacía la mudanza del operativo de la Escuela 2 a la UTN, hablan por sí solos de esta falta de diálogo y coordinación en este tema tan delicado. Por eso desde la UV Calixto Dellepiane presentamos en el HCD una propuesta que ingresará hoy jueves al recinto para que se cree una mesa política de la ciudad, donde se pueda definir cuál es la mejor forma de llevar adelante la vacunación, donde todos podamos estar unidos aportando lo mejor de cada uno para que Campana sea una ciudad modelo y rápidamente la totalidad de la población, de acuerdo a las prioridades establecidas, sea vacunada adecuadamente. Axel Cantlon - Unión Vecinal Calixto Dellepiane

