Así se refirió la concejal del Frente de Todos y ex intendente de Campana Stella Maris Giroldi sobre el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante que tuvo lugar este lunes por la tarde. "No fui a la apertura de sesiones del lunes porque todavía no me vacunaron contra el COVID 19 y la verdad es que me estoy cuidando mucho. Por supuesto, seguí el discurso de Abella en vivo por el canal de YouTube del Concejo Deliberante", señaló Stella Maris Giroldi, concejal del bloque PJ - Frente de Todos y expresó su opinión al respecto. "Realmente, hay que reconocer que si algo tiene para mostrar es la costanera. Pero así como tuvo el buen gusto en su momento de invitarme a la inauguración del nuevo edificio de la biblioteca municipal, una obra que no alcancé a terminar y lo hizo él; creo que tendría que haber sido más generoso y recordar que, más allá de que no fue el primero, hubo un intendente que también hizo mucho para ordenar el lugar y poder empujar el tema con un plan en serio, que fue Jorge Rubén Varela. Así, puedo decir un par de cosas más en el mismo sentido, pero no pasa por ahí. A mí lo que me preocupa es el humor de su discurso, no suma que Abella apueste a la grieta", comentó Giroldi. En este último sentido la edil y ex Intendente de Campana puso el acento en el tramo del discurso en el que Abella comentó sobre los niveles de pobreza, inflación, haberes jubilatorios, y los precios de la nafta, el dólar y la canasta básica de alimentos. "Creo que se equivoca o lo asesoran mal. No puede hablar de inflación cuando sabe perfectamente la que nos dejó Macri, y tras cartón anunciar un 10% de aumento a los municipales, que es irrisorio. Para colmo, toda su plana mayor y los concejales lo aplaudieron. Lo mismo con el reconocimiento al personal de Salud. Parecía una cargada. Después, qué pueden decir ellos del dólar con la deuda que dejaron y la fuga de capitales… ¿Y los jubilados? ¿Qué pueden decir ellos de los jubilados o del Fondo de Garantías de Sustentabilidad? Pero no personalizo en Abella ¿eh? Creo que, lamentablemente, seguimos dialogando entre sordos, nadie se hace cargo de nada, ni le reconoce nada al otro. Ojo, si me preguntan de Abella ¿qué querés que te diga? No fue un mal intendente. Aprovechó su momento, hizo obra, y la gente se lo reconoció con el voto. Este año de pandemia, y bueno, lo dejamos pasar… Pero es como te digo: en este discurso habló para quienes lo siguen, y alimentar la grieta no le sirve a nadie. Esperemos que lo entienda porque si no, hasta el 2023 va a ser muy duro llegar y los vecinos, si bien lo votaron, no tienen la culpa".



"Seguimos dialogando entre sordos, nadie se hace cargo de nada, ni le reconoce nada al otro", señaló Giroldi sobre el discurso de Abella.



Stella Maris Giroldi:

"No suma que Abella apueste a la grieta"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar