Se promulgó la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública

Establece que el endeudamiento en moneda y bajo ley extranjera requerirá autorización del Congreso de la Nación. Lo mismo sucederá con los futuros acuerdos con el FMI. "Es una norma pensada para no volver a endeudarnos salvajemente, tal como sucedió durante el macrismo", comentó el Diputado Carlos Ortega. Este miércoles el gobierno nacional promulgó la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, norma que fue votada en el congreso el pasado 11 de febrero, día que el campanense Carlos "Toro" Ortega asumió su banca en Diputados por el Frente de Todos. Básicamente, la ley establece que el endeudamiento en moneda extranjera y con prórroga de jurisdicción (es decir bajo ley extranjera) como así también los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, requerirán autorización del Congreso de la Nación. "Creo que esta Ley marca un hito en la historia legislativa de nuestro país respecto al endeudamiento público. Es una norma pensada para no volver a endeudarnos salvajemente, tal como sucedió durante el macrismo, donde se tomó dinero irresponsablemente a tasas imposibles y con vencimientos inviables. Todo para financiar la bicicleta financiera y la fuga de capitales, algo además que increíblemente va en contra del propio estatuto del Fondo Monetario", señaló Ortega. "Son días difíciles para todos, pero estamos en el rumbo correcto. En definitiva se trata de establecer las bases para defender la economía real: esto es las inversiones productivas, la creación de empleo, y el bolsillo de nuestra gente. No olvidemos que en una medida similar, en noviembre último también se sancionó la Ley Nacional de Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: luego de la millonaria descapitalización y en dólares que sufrió durante el macrismo, esta ley nos va a permitir garantizar un manejo inteligente del FGS y ponerlo a disposición de la reactivación de la economía y de la sustentabilidad del sistema previsional, priorizando a nuestras jubiladas y jubilados", concluyó.

