A partir de ahora, las infracciones pueden llegar a costar más de $100 mil. No se descartan más aumentos. Las multas por infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires volvieron a registrar una suba del 14% en marzo y sumado al 26% de incremento de principios de 2021 ya acumulan un 44% en los primeros meses del año. El aumento, se dio debido a que se produjo una actualización del valor de la nafta Infinia en el Automóvil Club Argentino de La Plata el cual rige el precio de las Unidades Fijas que se utilizan para determinar cada multa, que pasaron de $79,90 a $91. De esta manera, quienes conduzcan sin la licencia habilitada o crucen un semáforo en rojo, pueden llegar a pagar hasta $91 mil mientras que, quienes los que manejen alcoholizados deberán costear una contravención de, hasta, $109 mil. A partir de ahora, el valor de las infracciones más habituales, como ir al volante sin licencia habilitante, cruzar con la luz roja, circular en contramano y girar a la izquierda, estará en un rango de entre $27.300 a $91.000 Por otro lado, son considerados como incumplimientos graves manejar estando inhabilitado de manera legal, no estar autorizado por la autoridad competente para conducir en la categoría, transitar con un vehículo sin patente, darse a la fuga o negarse a brindar información, no poseer la VTV y no tener el caño de escape libre, entre otras. Las multas, que tienen montos menores, oscilan entre los $4.550 a $9.100, e incluyen la presentación de documentación ilegible, poseer la licencia de conducir vencida (dentro de los 6 meses), circular sin seguro y, en el caso de los motociclistas, viajar sin casco y estacionar en un lugar no permitido. Por otro lado, quienes usen el celular mientras manejan, deberán pagar entre $9.100 y $45.500. No obstante, la multa más alta se aplicará a quienes se nieguen a realizar un test de alcoholemia: de $45.500 a $109.200.

Vuelve a subir el precio de las multas en Provincia; acumula un 44% en 2021

