Hoy 4 de marzo se celebra en todo el planeta el Día Mundial contra la Obesidad para concientizar el daño que ocasiona esta enfermedad sobre la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) fallecen por año en el mundo 3,4 millones de personas adultas por obesidad, se estima que pueden atribuirse a la asociación de enfermedades como DIABETES 44 %, cardiopatías isquémicas 23% y, entre el 4 y 41 % ciertos tipos de cánceres. En Argentina 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. En niños de edad escolar el 30 % tienen sobrepeso y el 6% obesidad.ES UNA PANDEMIA NO INFECCIOSA. ¿QUE ES LA OBESIDAD? Es una enfermedad crónica compleja, inflamatoria, epidémica relacionada con el medioambiente y la genética. Es una acumulación anormal de grasa que condiciona la salud de las personas. Para el diagnóstico se utiliza el I.M.C índice de masa corporal que es el peso dividido la talla o estatura al cuadrado. El resultado de esta ecuación nos da un número de 18 a 24,9 kg/m2 es un PESO SALUDABLE, entre 25 y 29,9 kg/m2 SOBREPESO y mayor de 30 kg/m2 OBESIDAD. También se considera un signo de obesidad un perímetro abdominal en mujeres mayoro igual a 80 cm y en hombres mayor o igual a 94 cm. ¿CUALES SON LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS? Las enfermedades son emocionales y físicas, angustia, depresión, litiasis vesicular, gota o hiperuricemia, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes, insulinorresistencia, discriminación social y laboral, dislipemias, hígado graso, accidente cerebrovascular, apneas del sueño, artrosis, osteoporosis, reflujo gastroesofágico, SAHOS (apneas del sueño), trastornos venosos y linfáticos, osteoartritis, hernias, menstruación irregular, infertilidad, 50% más probabilidades con un I.M.C mayor a 40 kg/m2 de padecer cáncer de endometrio, ovario, mama y colon entre otros. TIPOS DE HAMBRE - HAMBRE REAL: es una necesidad fisiológica de supervivencia, sensación que comienza poco a poco, se experimenta sensación de vacío en el estómago, no es un alimento concreto, se deja de comer por saciedad y no hay culpa. - HAMBRE EMOCIONAL: es causado por las emociones festejo o enojo o ansiedad, acción impulsiva de repente, con pérdida del control, se busca un alimento concreto, no hay saciedad y hay culpa. Es fundamental intentar empezar a distinguirlos. TRATAMIENTOS El tratamiento siempre debe ser multidisciplinario para poder abordar todos los aspectos de la enfermedad. - NO FARMACOLÓGICOS: Es el más importante y difícil, el reconocimiento de la enfermedad por parte del paciente para realizar el CAMBIO a una alimentación saludable y actividad física adecuada. Esto se logra con la supervisión de un Médico, Nutricionista y /o apoyo emocional de un Psicólogo. - FARMACOLÓGICOS: Tratamiento de las patologías asociadas, Diabetes, Hipertensión, etc. y tratamiento específico de la Obesidad avalados científicamente como Orlistat, Mazindol, Topiramato, Antidepresivos, Bupropion/Naltrexona y Liraglutida. - QUIRÚRGICOS: Balón Gástrico, Manga gástrica y By pass gástrico. Entender a la OBESIDAD como una ENFERMEDAD como por ejemplo la Hipertension Arterial o Diabetes ayuda a que debemos controlarnos frecuentemente, el paciente hipertenso o diabético entiende que debe ir al médico a realizar sus controles, pero si sos Obeso parecía que se trata de lo estético y no de un problema de Salud donde hay que realizar acciones para contribuir al bienestar. El tratamiento debe ser multidisciplinario siendo el cambio en los hábitos alimentarios y perder peso sanamente sin excesos o remedios mágicos, cuanto menos kilo más vida se tendrá.

4 de Marzo; Día Mundial contra la Obesidad

