SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. Brillo de fuego universal, el rey de los caminos, brillar desde la humildad. Irradiar en plenitud todo lo que llevamos dentro. Amor incondicional. Maestría espiritual. DÍA 219 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 26-ALFA DE LA LUNA GALÁCTICA DEL HALCÓN DEL 7/2 AL 6/3. 5TO DÍA DE LA SEMANA AMARILLA. HAUM (MANTRA) - ALFA - CHAKRA GARGANTA - LIBERA. KIN 80 SOL 2 guiado por el Humano. Ayer comenzó la Trecena de la Tormenta, 13 días de transformación, donde se transforma de adentro hacia afuera - nada quedará igual después que pase la Tormenta. Estos 13 días son de movimiento, y hoy el desafío lo trae el sol en el Tono 2. El Tono 2, es la polaridad, que nos va a llevar a estar extremados, de un punto al otro, opuesto. De estar con el ego por las nubes a poder trabajar la humildad y "estar en el otro". La Tormenta la rige Plutón y al sol también. Plutón en propósito y desafío. El Sol, es maestría espiritual, es Amor incondicional, es brillo. Nos trae en esta secuencia, la posibilidad de dar en él. Blanco, de transformarnos pero en lo que debemos transformarnos. Vamos a estar entre no equivocarnos y dar en el blanco o fallar en todo. Así iremos oscilando. Buscar el equilibrio y conseguirlo es nuestra tarea hoy y durante estos 13 días. El día sol nos pide brillar, y en este tono podemos brillar o eclipsarnos. En esta Trecena la Luna esta en Tono 11 de liberación, atenti con las emociones que pueden estar desbordadas. El Sol como energía maestra nos muestra que el EGO si no lo moderamos puede ser el obstáculo que nos impida la transformación, la Energía que está en el 2 siempre es LA MAESTRA! Buen día para dar consejos (ojo no pasarse de consejeros y ponerse pesados y aconsejar a todos hasta aquellos que no los piden). Esta energía nos puede llevar a la autosuficiencia y que nos cueste pedir ayuda, por creer que hacerlos nos muestra débiles. Seamos hoy lámparas de amor y espiritualidad y brillemos y contagiemos ese brillo. Lámpara incandescente que lo iluminan todo. Día de demostrar amor, amor de ese que está ahí siempre, pase lo que pase. ¡El humano guiando al Sol, nos marca el camino. Que tengan buena jornada de brillo y amor! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Sol 2 - Energía de 04/03/2021 - Onda Encantada de la Tormenta

Por Alejandra Dip

