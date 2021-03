Efemérides del día de la fecha, 4 de Marzo

DÍA MUNDIAL DE LA OBESIDAD Instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en este día se concientiza acerca de la obesidad, se insta a cambiar la forma en que la sociedad aborda a la misma y se fomentan soluciones prácticas que ayuden a las personas a alcanzar y mantener un peso saludable. El tema de este año es "La obesidad y sus raíces" y tiene el objetivo de evaluar la complejidad y las causas de la obesidad: "las personas con obesidad son constantemente avergonzadas y culpadas porque muchas, incluidos los médicos, los encargados de formular políticas y otros, no comprenden completamente las causas de la obesidad […] Es hora de romper el ciclo de vergüenza y culpa y reevaluar nuestro enfoque para abordar este complejo problema de salud pública global". La Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) define a la obesidad como una enfermedad crónica de alta prevalencia que "posee una etiopatogenia compleja y causa múltiples comorbilidades de elevada mortalidad prematura, por lo tanto, representa una demanda sanitaria urgente". La OMS especifica que la misma es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2, diversas formas cáncer y accidente cerebrovascular. El Ministerio de Salud estima que más del 50% de los argentinos tienen exceso de peso; específicamente 6 de cada 10 personas tienen exceso de peso y el 30% de los niños en edad escolar tienen sobrepeso y el 6% obesidad. Asimismo, remarca que se puede prevenir con una alimentación saludable y actividad física a la vez recomienda aumentar el consumo de frutas, verduras y pescado; disminuir el consumo de golosinas, productos de copetín, fiambres, embutidos y bebidas azucaradas; y limitar el consumo de alcohol.



LIONEL MESSI LLEGA A SU GOL NÚMERO 600 Hace 3 años Lionel Messi convertía el gol número 600 de su carrera profesional en la victoria 1 a 0 frente a Atlético de Madrid. El partido se disputó en el Camp Nou, por la Fecha 27 de La Liga, ante alrededor de 90 mil espectadores: "La Pulga" convirtió el gol de la victoria, a los 26 minutos del primer tiempo, con un remate inatajable para el arquero esloveno Jan Oblak. En ese entonces, Messi convirtió 539 goles con la camiseta del Barcelona y 61 con la de la Selección. Particularmente 373 fueron convertidos en La Liga, 47 en la Copa del Rey, 13 en la Supercopa de España, 98 en la Champions League, 3 en la Supercopa de Europa y 5 en el Mundial de Clubes; con la "albiceleste", 8 en la Copa América, 21 en eliminatorias, 27 en partidos amistosos y 5 en mundiales.



SE LANZA "NO" Un día como hoy en el año 2016, Meghan Trainor lanzaba el sencillo "No". Perteneciente al álbum "Thank you" (2016) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Jacob Kasher y Eric Frederic, la canción fue definida por la artista como un "himno sobre la independencia de las mujeres": "es un himno para las mujeres sobre decirle que no a un chico: ´no, estoy bien, estoy aquí por mi cuenta y estoy bien con eso".



Efemérides del día de la fecha, 4 de Marzo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar