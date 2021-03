Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 04/mar/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 04/mar/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Villa Dálmine; Catriel Sánchez fue derivado a un centro médico de Córdoba Sumate hoy al CCC:

Te regalamos 2 meses del pase libre al Gimnasio de Fitness Semanario del Pescador:

Desafiando a la Luna Llena

Por Luis María Bruno Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Semanario del Pescador:

Desafiando a la Luna Llena

Por Luis María Bruno







El pique de la semana Esta semana con el ánimo de realizar un relevamiento de pesca por el Paraná Guazú, el Doradito y el Pasaje Talavera, es que el día anterior comencé con los preparativos entre ellos pasar a buscar algunas buenas porciones de carnadas por Carnadas El Toro de ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane, donde me proveí de excelentes anguilas, filet de sábalo y lombrices entre otras. Comencé esta jornada saliendo muy temprano para recorrer los treinta y cinco kilómetros que nos distancian de la guardería del Camping Recreo Keidel sobre el Pasaje Talavera y Paraná Guazú, todavía de noche se veía una enorme Luna llena pero desafiando todas las creencias con respecto a esta luna y la pesca continúe con el viaje. Promediando las siete de la mañana me encontraba ya en mi embarcación navegando río abajo, pasé por debajo del majestuoso puente y puse proa hacia la boca del Doradito donde ingresé para salir nuevamente al Guazú en las inmediaciones de la boya 167. Aquí después de fondear sobre la margen izquierda, me dispuse al armado de equipos compuestos como siempre por varas de un metro ochenta a dos metros diez, reeles rotativos y de los tradicionales huevitos cargados con nylon del 0,40 mm, plomadas de entre los 90 y 110 gramos con anzuelos corvineros números dos y tres. Después de realizar generosos encarnes en mis anzuelos con una gran variedad de carnadas procedí a realizar los primeros intentos, en este momento también comencé a darme cuenta que además de estar muy crecido con una fuerte sudestada que producía una marejada más que importante, el agua se encontraba muy revuelta y turbia con mucho sedimento en suspensión, casi como se dice color chocolate, bueno más cosas en contra no podía tener. Pero como todos decimos lo importante no es pescar sino estar pescando no, en este primer sector los piques en los encarnes realizados con pulpitos de lombrices fueron inmediatos, dándose muchos dobletes compuestos por bagres amarillos y pati de lindos tamaños. Con respecto a los pati también se dieron en cantidad paticitos que no llegaban a una cuarta de mano, sin dudas los que llegaban primeros a las lombrices y quedaban ahí prendido de los anzuelos, lo que me llevó a realizar innumerables devoluciones con esta especie al igual que con una boguita que promedió el medio kilo de peso. Promediando el mediodía y habiéndose cortado el pique decidí moverme a la costa de enfrente sobre margen derecha, en donde los resultados si bien estaba al reparo del viento fueron nulos. Nuevamente en marcha, esta vez navegué y me ubiqué en la boca del Doradito con el Guazú donde si bien el ecosonda me marcaba una buena profundidad y peces a todos los niveles los piques también fueron nulos, en una tercera movida en aguas y dentro del Doradito las únicas respuestas recibidas en los ofrecimientos que tenía en mis anzuelos fueron de especies descarnadoras del tipo marietas. Cuarta y última movida de este día, aguas arriba por el Guazú ingresé al Pasaje Talavera donde navegué por unos minutos hasta un sector que ya tengo conocido y el que da generalmente buenos resultados, acondicioné los equipos y comencé a realizar los primeros intentos, aquí el pique no fue continuo pero se abrió también para lindos portes de pati. Cabe destacar que de todas las carnadas utilizadas en esta jornada y con una gran variedad de ellas, la única carnada efectiva en este día fue la lombriz y las únicas especies que se dieron fueron pati y bagres amarillos del tipo picudito. Promediando las 15:30 horas decidí emprender el regreso, siendo esta además una jornada más que calurosa, así las cosas contra todo desafío a la luna llena, el agua alta, revuelta y turbia no podía pedirle más al río, el que esta última semana viene muy flojo en materia de pesca tanto de embarcado como de costa y muelles. Esperemos que con el cambio de luna normalizándose y limpiándose el agua el pique cambie para la próxima semana. Concordia: Desde la hermosa Concordia, Entre Ríos Cacho Toller esto me comenta: "Hola Luis María muy buena noche para para vos y todos los seguidores del Semanario del Pescador, Cacho Toller desde Concordia, la verdad que sigue sostenido el pique del dorado, la represa está generando buena cantidad de agua por día y la verdad que se están dando lindos dorados en las dos modalidades, con carnada y con señuelo haciendo trolling, algunos de menor porte pero han salido dorados muy lindos y de muy buen tamaño. La boga sigue desaparecida calculamos que es por la altura del río qué se movieron los cardúmenes y la verdad es que todavía no la hemos podido encontrar, pero la pesca del dorado está muy linda. Les dejo un gran saludo para todos". Concepción del Uruguay Entre Ríos: El amigo y colaborador Pablo Fender de Concepción del Uruguay esto me informa: "Hola Luis María un saludo para vos y todos los amigos del Semanario, te comento que mejoraron las condiciones del río, este fin de semana se llevó a una altura de un metro cincuenta, un metro setenta, se aclaró bastante el agua, así que bueno estamos casi con las condiciones que estaba el río antes del repunte, que fue hace tres a cuatro semanas atrás. Bueno como consecuencia de ello mejoró mucho la pesca también, se dieron muy buena capturas de bogas de hasta de tres kilos, después en su mayoría el promedio es de kilo y medio, kilo y medio y dos kilos, pero se dieron algunos ejemplares de tres kilos, dorados también se activó bastante tanto con carnada como con señuelos. Se dio un ejemplar acá en la zona de prácticamente diez kilos, que no es común ver eso se capturó en la modalidad de trolling, así que bueno como verás mejoró tanto la condición del río como la pesca. El día domingo con mi hijo Martín sacamos realmente unas hermosas bogas. Bueno Luis así que buena noticia en cuanto al río y a la pesca acá en la zona. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto". Santa Teresita: Desde el partido de la costa el alemán Cristian Maus esto me dice: "Hola Luis María desde el partido de la costa Cristian Maus guía de pesca de Santa Teresita, con el informe semanal de cómo pinta la pesca por estos lados. Arranquemos con la pesca de costa, se están dando algunas capturas de corvinas, algunos bagres. Siempre el consejo es alejarse un poco de los centros más poblados, más ruidosos, punta médanos es un lugar que a veces rinde muy bien aunque a veces hacemos sapo, pero bueno así es la pesca, algunas corvinas están arrimando de nuevo a la costa en busca de almejas, bagres siempre hay también, algunas brótolas, algún chucho también, así que en ese sentido hay que insistirle y siempre intenta llegar con agua, es decir en creciente y agarrar el principio de bajante y la bajante. En el muelle también hay algunas corvinas de noche, siempre se da un poco mejor de noche, han sacado algunos cornalitos con el mediomundo algún pejerrey, también alguna lisa, nada notorio pero bueno para divertirse sirve. La pesca embarcada viene muy bien estamos haciendo muy buena pesca de pescado de corvina mediana en cantidad y por supuesto aparecen algunas corvinas grandes, algún bagre interesante también bueno básicamente es lo que está pasando ahora en el partido de la costa será hasta la semana que viene". Colonia República Oriental del Uruguay: Desde Colonia R.O del Uruguay el amigo y colaborador Cristian Banchero esto me informa: "Cómo andas Luis, mire acá por la zona nuestra lo mejor, por el tema del color y del agua es la pesca del pati, se están logrando mucha cantidad y muy buenos portes de pati, hay mucha cantidad también de paticito isleño pati de kilo, kilo y medio, pero también lográndose paties de hasta más de veinte kilos, la verdad que hay de todo está muy surtido en el ámbito del pati, hay tanto en las honduras como de noche arrima a la costa, la verdad que esa pesca está muy buena. Después tenemos bogas grandes, pero están difícil con el color del agua, algunas salen buenas pero pocas en el día, eso es lo más relevante que tenemos acá por la zona. Luis le envió un abrazo". En nuestro programa televisivo Nº869 de esta semana, te mostramos todo lo comentado con respecto al relevamiento de pesca realizado en aguas del Paraná Guazú, el Doradito y el pasaje Talavera, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el Horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Juan Martin Fender con un hermoso ejemplar de boga capturado sobre el río Uruguay.



Semanario del Pescador:

Desafiando a la Luna Llena

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar