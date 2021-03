Comenzó perdiendo, pero logró revertir el marcador e imponerse 2-1. Esta noche se disputa la final de la Supercopa Argentina entre River Plate y Racing Club. La primera ronda de la Copa Argentina fue un suplicio para Boca Juniors. Finalmente, un ajustado 2-1 le permitió superar a Claypole y evitar el ridículo en un momento en que el equipo de Miguel Ángel Russo es fuertemente cuestionado por sus flojas performances. Incluso, el Xeneize comenzó perdiendo: a los 29 minutos, Leonel Landaburu adelantó al último campeón de la Primera D. Seis minutos después, el colombiano Sebastián Villa niveló las acciones tras recibir una buena habilitación de su compatriota Edwin Cardona. El gol que valió el triunfo recién llegó a los 31 del segundo tiempo y fue obra del ingresado Gonzalo Maroni tras combinación con Cardona (antes, Javier García le había tapado una chance clara a Juan Cruz Iglesias). Sin embargo, Claypole no se rindió y estuvo muy cerca de llegar al empate en los minutos finales. Incluso, en el adicionado, el Tambero estuvo a centímetros de la igualdad después que Pedro Mune desviara un centro bajo de Iglesias. El próximo rival de Boca Juniors en la Copa Argentina será Defensores de Belgrano, que eliminó en la primera fase a Almirante Brown tras superarlo por 4-2. SUPERCOPA ARGENTINA Esta noche, desde las 22.10 horas, River Plate y Racing Club definirán la Supercopa Argentina en el Estadio Único "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero. La Academia contará con el campanense Leonardo Sigali, pero no así con Lucas Orban, Eugenio Mena y Marcelo Díaz, por lo que Juan Antonio Pizzi alistaría los siguientes once jugadores: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo, Lorenzo Melgarejo; Nery Domínguez; Matías Rojas, Leonel Miranda, Tomás Chancalay; Enzo Copetti y Nicolás Reniero. Por su parte, Marcelo Gallardo no tendrá a disposición a Javier Pinola, quien sería reemplazado por Héctor David Martínez. Así, los once del Millonario serían: Franco Armani, Milton Casco, Paulo Díaz, Robert Rojas, Martínez, Fabrizio Angileri; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Boca superó con lo justo a Claypole

