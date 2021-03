Vecinos del barrio Siderca piden por más seguridad

P U B L I C



Convocaron a la prensa para reclamar por la falta de presencia policial. Denunciaron una seguidilla de hechos delictivos el último fin de semana. "Lo que pasa es que hace unos cuantos días que estamos sufriendo hechos de inseguridad, vecinos que se van a entrar a la casa y se encuentran con una motito… este último fin de semana, viernes sábado y domingo fue una seguidilla, en distintos horarios", señaló ayer un vecino del barrio Siderca a la prensa. Fue ayer a la tarde que los medios de comunicación fueron convocados por un grupo de vecinos del barrio quienes expresaron su preocupación por hurtos en la vía pública y entraderas, algunas no consumadas. "Es como que los vecinos nos cansamos. El lunes fuimos a una reunión en la sociedad de fomento que tuvimos con el Secretario de Seguridad del Municipio. Si bien estamos en una situación de pandemia, creemos que hay pocos efectivos policiales para la zona, porque hay muchos contagiados con COVID y otros que también están aislados y no pueden trabajar, por lo que no tenemos una respuesta a corto plazo", señaló un vecino. "Hoy casi todo el barrio está organizado con las alarmas vecinales, pero ni siquiera eso disuaden a estas personas que entran al barrio a robar y el tema es que no queremos que algún vecino salga lastimado. Te apuntan con un arma, o te tiran un tiro a los pies, pero en cualquier momento puede suceder una tragedia", agregó. "Lo que necesitamos son respuestas de la gente que nos tiene que cuidar. Nosotros no podemos salir a la calle a defendernos solos. Si la cosa fuera tan sencilla, todos saldríamos armados y es lo que estamos tratando de evitar: que alguno vecino sufra un daño, o que un vecino tenga que pagar por defenderse", apuntó una vecina y agregó: "Dicen que tienen gente patrullando y caminando las calles y no es cierto. Acá nos conocemos todos, sabemos quién pasa por la calle, si es vecino o no… el patrullero pasa a las perdidas y hay que estar llamando para que lo haga. Somos un barrio de gente de trabajo, muy tranquila, y sólo estamos solicitando que nos den una mano y si estamos pidiendo por más seguridad es porque realmente estamos viviendo mal".

Vecinos del barrio Siderca piden por más seguridad

