Vaca Muerta alcanzó el segundo nivel de actividad mensual más alto de su historia

La actividad refleja el incentivo que aporta el precio internacional del crudo por encima de los US$60 el barril, y los compromisos asumidos por las compañías en el marco del Plan Gas.Ar que entró en vigencia el 1º de enero. La actividad en la formación de Vaca Muerta registró en febrero un nuevo incremento de actividad al alcanzar 692 etapas de fractura por parte de las distintas operadoras, el mejor desempeño desde el récord alcanzado en igual mes de 2019, con 746 etapas. Así se desprende del informe elaborado por el especialista Luciano Fucello, country manager de la firma NCS Multistage, en el que se reflejó la tarea de las principales operadoras tanto en las áreas de petróleo y de gas natural, y en las reservas no convencionales de shale y tight. De acuerdo al trabajo la mayor actividad fue registrada por la petrolera ExxonMobil con 196 etapas, seguida por Vista Oil & Gas con 178, la nacional YPF con 129 fracturas, Pan American Energy con 73, Pluspetrol con 71 y Chevron con 45. En enero ya se habían realizado 666 fracturas por parte de las empresas que operan en el no convencional neuquino, con un fuerte incremento del 39% respecto a lo registrado en diciembre y prácticamente equiparando a los mejores meses de 2019. Si bien el salto no fue tan amplio en febrero, la actividad refleja el incentivo que aporta el precio internacional del crudo por encima de los US$ 60 el barril, y los compromisos asumidos por las compañías en el marco del Plan Gas.Ar que entró en vigencia formalmente el 1 de enero. El año pasado, en un escenario global marcado por al pandemia, la actividad en Vaca Muerta cerró con un promedio de 269 fracturas mensuales, una caída de casi el 50% respecto a las 534 de 2019. En 2019, Vaca Muerta alcanzó su nivel histórico más alto, con 6.425 etapas de fracturas y 33% más de producción en las áreas en concesión respecto de 2018. SUBE EL PRECIO El precio del petróleo subió ayer cerca de 3%, luego de la reunión de los estados de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores que decidieron continuar con los recortes en los bombeos de crudo para mantener los actuales valores. El barril de la variedad WTI ganó 4,4% y se negoció en 64 dólares mientras que el tipo Brent subió 4.5% y cerró a 67 dólares por unidad. En un comunicado, los ministros de la OPEP+ "elogiaron a Arabia Saudita por la extensión de los ajustes voluntarios adicionales de 1 millón de barriles diarios para abril de 2021, ejemplificando su liderazgo y demostrando su enfoque flexible y preventivo". Los ministros aprobaron la continuación de los niveles de producción de marzo para abril, con excepción de Rusia y Kazajstán, que podrán incrementar la producción en 130.000 y 20.000 barriles diarios, respectivamente, debido a los continuos patrones de consumo estacional".



