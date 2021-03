» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/mar/2021 de La Auténtica Defensa. 5 de Marzo de 2021:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. VECINOS SUPER AGRADECIDOS "Muchas gracias al Personal de la Municipalidad, que podaron las ramas de la calle Urquiza, entre Arenales y Viamonte. Cuadra iluminada. Gracias por hacer oído a los pedidos de los vecinos" escribe Miriam L.



QUEJAS DESDE DON FRANCISCO "Calle Lavezzari entre Barnetche y Barca (barrio Don Francisco). Es un total abandono" muestra Sebastián.



FALTA DE LIMPIEZA "Paso y 9 de Julio. En la tarde que llovió estuvimos a punto de inundarnos por el montón de hojas, que se termino juntando en la alcantarilla, que el barrendero no aparece para limpiar desde hace un mes" muestra Nancy.

#QuejaVecinal VIDEO enorme pérdida de agua en Arenales 1468 #Campana. En 5 segundos Se llena una botella de 2 litros Lo que implica 24 litros por minuto, y seguimos multiplicando Cuántos litros se derrocharon en cuatro meses que no fue respondido el pedido de reparación?? pic.twitter.com/7ttcJouHnW — Daniel Trila (@dantrila) March 5, 2021 #QuejaVecinal asfalto roto en Av. Bellomo entre Alcides Cruz y Fumiere. Aparenteme por falta de firmeza en la tierra de la base se va deformando y rompiendo gradualmente la fina capa de asfalto. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/0FHI1byFtj — Daniel Trila (@dantrila) March 5, 2021 #QuejaVecinal pérdida de agua en una válvula de caño madre inunda la vereda y provoca daños al tapial de la casa en Viale 48 esquina Arenaza. La pérdida está desde diciembre y ya iniciaron reclamos que no fueron respondidos. Foto Google sin los daños. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/mLTe9QYG8P — Daniel Trila (@dantrila) March 4, 2021

