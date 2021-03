» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Una sola dosis de Sputnik V da alta inmunidad a quienes tuvieron coronavirus







Un estudio realizado por investigadores del CONICET y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires con trabajadores de la salud que fueron inmunizados con la vacuna Sputnik V determinó que el 100% de los voluntarios desarrolló anticuerpos específicos contra el coronavirus tras recibir el esquema completo de dos dosis, y sugirió que quienes estuvieron previamente infectados pueden alcanzar una alta respuesta inmune solo con la primera. La investigación reveló que el promedio de cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola dosis de la vacuna es ocho veces superior a la de aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de vacunación de dos dosis. Tras la difusión del informe, el Ministerio de Salud aclaró que no evalúa dar una sola dosis de la vacuna Sputnik V a las personas que tuvieron coronavirus, según informaron fuentes oficiales. "Es solo un informe técnico. Muy importante desde el punto de vista científico", agregaron las fuentes, que aclararon que "no está bajo evaluación en el Ministerio de Salud no dar la segunda dosis de Sputnik V a las personas que tuvieron Covid-19".

IGUALMENTE, EL MINISTERIO DE SALUD ACLARÓ QUE NO EVALÚA APLICAR UNA SOLA DOSIS.



