Tras los dichos durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el HCD, el Concejal del PJ-Frente de Todos, Marco Colella, señaló que el precio diferencial que el combustible tiene en la Ciudad se debe a una tasa promovida por el Intendente y aprobada por la bancada oficialista. "El Intendente está confundido o tiene mala memoria. Parece que no recuerda que en Campana, el combustible tiene un precio superior al de otras Ciudades gracias a la Tasa Vial que él mismo impulsó, y sus concejales aprobaron con la mayoría" sostuvo el concejal del PJ-Frente de Todos, Marco Colella, luego que el Jefe Comunal se quejara por el precio de la nafta durante su discurso de apertura de sesiones en el HCD. Colella, quien en reiteradas oportunidades solicitó la marcha atrás en la tasa vial, no dudó en señalar que "si al Intendente le preocupa el aumento al combustible, seguramente este año va a acompañar la derogación de una tasa injusta e ilegal como el impuesto municipal al combustible, que desde hace 5 años que hace que la nafta de Campana sea la más cara de la Provincia. Abella se queja por el precio de la nafta que él mismo encarece". No obstante, el edil recordó que "cada vez que Abella tuvo mayoría en el Concejo, aumentó las tasas a todos los sectores de la sociedad. Ahora que lo vemos preocupado por el precio del combustible, tiene la oportunidad de reflexionar y actuar en consecuencia con sus dichos" finalizó.

Colella volvió a pedir por la derogación de la tasa vial.



