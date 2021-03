» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Romina Carrizo:

"Cada barrio de Campana cuenta, y Abella no puede favorecer a unos pocos"







La Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, dialogó con vecinas del barrio Lubo ante el estado de descuido y abandono que presenta una de las plazas barriales. También reclamaron por la ausencia de fumigación, la cual "sólo se realizó en algunos pocos lugares". La Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, dialogó con un grupo de vecinas del Barrio Lubo preocupadas por el estado en el que se encuentran los espacios públicos del Lugar. "Están preocupadas por lo peligroso que resulta el espacio donde juegan sus hijos e hijas, donde sobresale el abandono y el descuido" expresó la edil. Entre las necesidades que presenta el lugar, se encuentra la falta de contenedores para residuos, la planificación y parquizacion del espacio público, como también proveer de iluminación. "La falta de mantenimiento de los espacios de esparcimiento preocupa a las y los campanenses porque en estos lugares se comparte, se juega y se practican deportes. Los barrios también merecen la atención y la inversión del Municipio. Cada uno cuenta, y Abella no puede favorecer a unos pocos". Por último, la Concejal Carrizo acompañó el pedido de fumigación. "Sólo se realizó en unos pocos lugares. Aquí no lo han hecho y exponen a los vecinos y vecinas, especialmente a los más pequeños, a las picaduras pero por sobre todo, a las enfermedades que pueden transmitir los mosquitos, como el dengue" concluyó.



La Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, dialogó con vecinas del barrio Lubo



