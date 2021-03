» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/mar/2021 de La Auténtica Defensa. La diputada Alonso abogó por una reforma judicial feminista







Lo hizo durante su intervención de anoche en la sesión de la Cámara Baja bonaerense, en relación a la próxima conmemoración de otro "8M". De manera remota, en su domicilio en Campana, la Diputada Provincial Soledad Alonso fue una de las oradoras de sesión de anoche que tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Su intervención tuvo lugar en relación a la próxima conmemoración de un nuevo 8M, Día Internacional de la Mujer, en el que se recuerda la matanza de 129 mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York, quienes fueron asesinadas por la policía durante una manifestación en la que reclamaban mejores condiciones laborales. "Esta conmemoración nació de una situación de injusticia, a partir de asesinatos, porque ese año habían muerto 129 mujeres buscando igualdad de salario, reformulación de sus horarios laborales y hoy, más de un siglo después, las mujeres seguimos luchando. El 8M es el reflejo de la lucha que seguimos haciendo el resto de los 364 días del año, en los cuales seguimos pidiendo por nuestra vida, y calidad de vida, por licencias compartidas, luchamos por acceder a puestos de trabajo dignos, formales, luchamos por tener las mismas oportunidades que los hombres… mientras que tengamos que seguir conmemorando el 8 de Marzo significa que no hemos avanzado como sociedad", señaló Alonso y durante su extensa oratoria también se refirió a la violencia de género: "la muerte de una mujer nos toca a todas". Alonso se explayó sobre la temática sobradamente, pero al promediar su intervención dejó de lado la retórica para pedir explícitamente y particularmente a las integrantes mujeres de la cámara baja un mayor protagonismo por impulsar proyectos de ley y también por velar que la Ley Micaela se cumpla. "Si hay políticas públicas muy buenas en este momento, es porque evidentemente desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández en la Nación, y de Axel Kicillof y Verónica Magario en la Provincia, algo diferente se hizo. Se tomó el tema de la mujer como Política de Estado, se crearon ministerios… pregúntenle a los intendentes que no son del Frente de Todos, quienes también adhirieron a la Ley Micaela, si la están haciendo cumplir en sus municipios. Porque acá pareciera que estamos hablando de todos, que esto se hace juntos, y lamentablemente los que estamos adentro de esta Cámara, y en los distritos, no estamos velando porque las políticas no se ejecuten cómo corresponde". Ya sobre el final, la Lic. Alonso también se refirió a la necesidad de una reforma judicial con perspectiva de género y feminista. "Unamosnós, organicémosnos en esta legislatura, y hagamos que todo lo que estamos declamando se transforme en hechos, en leyes y se efectivicen. Y que cuando pasan situaciones en las que no estamos de acuerdo, como la de Guernica y otras similares, acerquense y con propuestas positivas. Porque nosotras sí dialogamos, y sí queremos escuchar. Queremos ser el mejor gobierno de la provincia y de la nación. Y para ser el mejor gobierno, tenemos la humildad de reconocer los errores, y la voluntad de acompañar las propuestas que traigan. Creo que hoy, cuando estamos hablando de todo lo que nos sucede, hay algo a lo cual no se atreven a enfrentar, que es la Justicia. Y creo que es fundamental que se haga una reforma judicial pero, como decimos siempre, no hay justicia social sin igualdad de género; pero tampoco va a haber justicia social si no hay una reforma judicial feminista. Por eso pido que acompañen cuando esto se esté tratando en el Congreso de la Nación. Y si sus colegas legisladores nacionales no acompañan, las quiero ver conmigo afuera, en la calle, luchando, para que esta reforma judicial feminista que necesitamos sea una realidad. Porque las cosas no las quiero declamar solamente acá, mediante una legislatura. Yo lo hago en la calle. Porque como trabajadora, por la historia y por el presente, sé que los derechos se conquistan estando en la calle".

"No hay justicia social sin igualdad de género; pero tampoco va a haber justicia social si no hay una reforma judicial feminista", dijo Alonso durante la sesión.



La diputada Alonso abogó por una reforma judicial feminista

