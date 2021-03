El legislador nacional se reunió con la concejal Romina Buzzini y la diputada provincial Sandra Paris. Crítico a Gustavo Posse y aseguró que la UCR "debe ponerle un límite a la puerta giratoria". Las interna radical en la provincia de Buenos Aires está al rojo vivo y para darle un impulso definitivo a la lista de "Adelante Buenos Aires" que encabeza Maximiliano Abad, el diputado nacional Carlos Fernández visitó Campana y mantuvo un encuentro con la concejal Romina Buzzini y la diputada provincial Sandra Paris. "Adelante Buenos Aires es un espacio que está conformado por toda la militancia del partido, los seis diputados nacionales que tiene el radicalismo en la provincia, los 15 legisladores provinciales y el 90 por ciento de los intenden-tes, concejales y consejeros escolares: esta es la lista de la militancia partidaria", destacó Fernández en diálogo con La Auténtica Defensa. El legislador nacional expresó que la UCR "hacia adelante tiene que ser parte de una coalición que siga manteniendo un espacio político competitivo capaz de generar los límites necesarios al oficialismo actual y en condiciones de construir una alternativa que les devuelva un horizonte a los argentinos". "Para eso -continuó- es imprescindible que el radicalismo demuestre su fortaleza, su dimensión territorial con la participación de los afiliados, a quienes convocamos a votar. Pero además de que vamos a definir las autoridades como el único partido político en la Argentina que funciona como tal, también debemos trazar un rumbo. Nosotros aspiramos a discutir nuevamente la coalición y cuál es el rol que le corresponde a cada socio". Fernández sostuvo que durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos la UCR "fortaleció la gobernabilidad" y que a partir de ahora la "tarea importante de desarrollo territorial" que el centenario partido llevó a cabo en el último tiempo "deberá verse reflejada en las próximas discusiones del frente que vayamos a constituir". "En ese esquema, los afiliados radicales deben ponerle una lleve a la puerta giratoria en la que se ha transformado el partido para algunos candidatos", comentó el diputado nacional, abriendo los cuestionamientos hacia el principal competidor de Abad en la interna radical, Gustavo Posse. Sobre el intendente de San Isidro, el legislador consideró que "cuando las acciones del radicalismo anduvieron en baja, terminó siendo kirchnerista; cuando eso también decayó, se fue con el massismo; y cuando eso tampoco anduvo, volvió a Juntos por el Cambio pero como intendente del PRO, no del radicalismo". "Sin tener el `radicalómetro´, con humildad, digo que a algunos personajes lecciones de radicalismo no les acepto", fustigó Fernández. Por su parte, Romina Buzzini comentó que Adelante Buenos Aires es la lista que representa "los ideales y principios del radicalismo en nuestra ciudad". "Los radicales estamos acostumbrados a presentarnos a las urnas porque siempre nos damos estas disputas de forma democrática. Consideramos importantísimo que gane Maxi Abad en la provincia porque es el sector que representa la coherencia: somos los que siempre hemos estado en la UCR, los que nunca tuvimos ninguna duda, en las buenas y en las malas. Y eso aun hoy que formamos parte del gobierno local, y tenemos una representación en el Concejo Deliberante de tres concejales, todos apoyando a Adelante Buenos Aires", amplió la edil. El año pasado, las diferentes vertientes del radicalismo de Campana decidieron unificar criterios y presentar una lista de unidad para estas elecciones internas. Sin embargo, las diferencias surgen a la hora de apoyar a los candidatos para la presidencia del partido a nivel provincial. En ese sentido, Buzzini cuestionó la adhesión del espacio que lídera Axel Cantlon. "Es gráfico: quien levanta la bandera de Posse en Campana es Axel Cantlon, quien no está dentro del partido y tiene una unión vecinal. Y después están otros sectores del radicalismo como pueden ser el de (Carlos) Cazador, (Alberto) Giordanelli o el de (Alejandro) Deppeler", manifestó la concejal. "El radicalismo se está preparando para gobernar. No solamente el país, sino la provincia y nuestras localidades", aseguró la legisladora bonaerense Sandra Paris. "Para eso, debemos atravesar este proceso interno, una cuestión que hacemos desde hace 130 años. El proyecto de Maxi Abad y Erica Revilla -la única intendente mujer que tenemos los radicales- puede ponerle límites a este gobierno populista y de corte autoritario, que nos ha avasallado en nuestros derechos más legítimos con la muestra más clara siendo la pandemia, durante la que nos encerraron un año. Eso ha sido un fracaso de la gestión de los gobiernos nacional y provincial". "Hay un partido que se prepara para estos desafíos, un partido que ha cobrado musculatura y forma desde 2015, un proceso que comenzó Daniel Salvador junto con Carlos Fernández, y que viene creciendo fuertemente", aseveró la legisladora en alusión a la UCR.



Hoy en campana trabajando para afianzar el radicalismo @SandraParisYA @CFernandezUCR #AdelanteBuenosAires el 21 de Marzo @MaxiAbad Pte. U.C.R. BS As. pic.twitter.com/1pbmvLHnPY — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) March 5, 2021 Durante mi visita a Campana para apoyar a nuestros candidatos de @AdelanteBA

en el distrito, realicé una conferencia de prensa junto a @SandraParisYA y la actual concejal y candidata a presidente de la UCR local @RominaBuzzini.

Luego, reunión con los integrantes de la lista 123. pic.twitter.com/ADxaavdNiJ — Diputado Carlos Fernandez (@CFernandezUCR) March 5, 2021

