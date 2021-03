» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Interna radical:

Agustina Lammer, delegada seccional suplente electa, apoyó a la lista de Adelante Buenos Aires en la interna provincial. La militante está en la Juventud Radical de Campana hace un año y con su trabajo dentro de la agrupación hizo que sus pares depositen su confianza para ser presidente de la Comisión de Género y acompañar a Augusto Sala como delegada suplente. Lammer expresó que "hoy en día los adultos nos dicen que nosotros somos el futuro del país, que tenemos que tomar decisiones sobre qué queremos ser en el futuro y a quién seguir, pero cómo vamos a seguir a ciertos adultos que cambian constantemente de elección, partido, etc.". "Los jóvenes necesitamos a alguien que tenga una idea clara y no cambiante, que nos escuche y también nos acompañe", manifestó. Y enfatizó: "Yo decidí hace un año sumarme a los jóvenes radicales que apoyamos a Maxi Abad. ¿Por qué hice esta elección? Porque Maxi es una persona que sabe lo que quiere y nunca abandonó el partido por otras opciones más rentables en momentos difíciles, él me enseña a que si queremos un país mejor tenemos que hacer política de la buena, entender lo que quiere el pueblo. Tal como nuestros grandes referentes en el radicalismo nos inculcaron". "Hoy me siento orgullosa de ser una mujer radical y acompañar a mis correligionarios y a Maxi Abad en esta lucha por tener un radicalismo que piense y actúe por el país y no por interés propio", concluyó.





