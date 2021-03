» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Dragón 3 - Energía de 05/03/2021 - Onda Encantada de la Tormenta

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS

Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. El Dragón esencia pura, es lo que late muy profundo en nuestro ser, el origen de las cosas. Comienzos. Gestación, nutrición. DÍA 220 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 27 - LIMI DE LA LUNA GALÁCTICA DEL HALCÓN DEL 7/2 AL 6/3. 6TO DÍA DE LA SEMANA AMARILLA. HRUM (MANTRA) - LIMI - CHAKRA PLEXO SOLAR- PURIFICA KIN 81 - DRAGÓN 3 - GUIADO POR LA SERPIENTE. Energía para asistirnos desde una faceta nueva. Acompaña y guía la Serpiente, que nos pide un cambio de piel, una transformación en nuestro cuerpo, la tormenta también nos pide lo mismo en nuestro interior. Estos 13 de días de transformación son fuertes!! Es de adentro hacia fuera, empieza en nuestro ser más íntimo e impacta en nuestro exterior y todo lo que nos rodea. Día para aprender a darnos nuestro lugar, a saber ocuparlo, a aprender a decir que no, sin sentir culpas, a no sobrecargarnos de exigencias que no nos pertenecen. A darnos permisos! Día buenísimo para comenzar cosas nuevas. El Dragón, es la olla donde todo se cocina, es el útero gestor, hoy es un repararnos y arrancar de nuevo, renovados, con todas las fuerzas. Todo lo que comienza en día dragón es de buen augurio, de éxito, de buena suerte. El Dragón viene a trabajar la confianza, aprender a confiar en nosotros primero y hacerlo extensible a nuestro entorno ¡Ojo hoy con estar desconfiados y celosos! ¡A trabajar la confianza y soltar! No largues tu llamarada contestataria. Piensa luego habla. Energía roja de comienzos, iniciática. Fuerte. Arrancá con todo! Poné primera y confía en vos. Día donde la creatividad esta vibrando alto. Confía, crea, inicia. Buena jornada a toda máquina!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Dragón 3 - Energía de 05/03/2021 - Onda Encantada de la Tormenta

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar