Efemérides del día de la fecha, 5 de Marzo

DÍA DE LA CONCIENCIA CIUDADANA Y RESPETO AL PRÓJIMO EN EL TRÁNSITO Instituido mediante la Ley Nº 12.186 en el año 1998, en este día se recuerda a Gabriela Fernández, joven que fue atropellada por un conductor alcoholizado y falleció en La Plata en el año 1995; a su vez, se promueve el respeto hacia las otras personas que transitan la vía pública y se reflexiona en torno a la seguridad vial: "todos los días podemos generar un cambio en este sentido y por ello, cuando salgas a la calle, sé consciente y respetá al prójimo. La seguridad vial la construimos entre todos" expresaron desde el Ministerio de Transporte. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente fallecen 1,35 millones de personas a causa de accidentes de tránsito; asimismo, entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales que, en la mayoría de los casos, provocan una discapacidad. Más de la mitad de las defunciones afectan a los denominados "usuarios vulnerables de la vía pública", es decir, los peatones, los ciclistas y los motociclistas. A nivel nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial estimó que, durante el período 2016-2018, el 78% de las víctimas fatales de siniestros viales fueron hombres y el 21% mujeres (en la provincia de Buenos Aires).



FALLECE ALBERTO OLMEDO Alberto Orlando Olmedo nació el 24 de agosto del año 1933 en Rosario, Santa Fe. Proveniente de una familia humilde, Olmedo tuvo una infancia difícil en la que empezó a trabajar desde temprana edad. A los 14 años descubrió su pasión por la actuación mientras trabajaba en el Teatro La Comedia y, al año siguiente, se unió al Primer Conjunto de Gimnasia Artística en el Club Atlético Newell´s Old Boys. Más adelante, integró La Troupe Juvenil Asturiana y formó el dúo Toño-Olmedo junto a Antonio Ruiz Viñas. En el año 1954 partió a Buenos Aires y comenzó trabajar como técnico en el Canal 7. Tras impresionar a las autoridades del canal con un show improvisado en la cena de fin de año, en el año 1955, inició su carrera como actor en el programa "La Troupe de TV". Dos años después protagonizó el ciclo infantil "Joe Bazooka", no obstante, su carisma conquistó a los más chicos en el año 1960 con el programa "El Capitán Piluso": "´Piluso´ fue una de esas cosas increíbles que uno nunca imagina que van a funcionar." En el año 1964, se incorporó al programa "Operación Ja-Já", donde dio vida a los personajes "Rucucu" y el "Yeneral González." A este programa le siguieron "El Botón", "Alberto y Susana", "No toca botón" y "El Chupete", entre otros. Previamente, en el año 1959, debutó en la gran pantalla en la película "Gringalet" y, con el correr de los años, hizo reír a cientos de argentinos en las películas "Los caballeros de la cama redonda" (1973), "Los hombres sólo piensan en eso" (1976), "A los cirujanos se les va la mano" (1980), "Rambito y Rambón, primera misión" (1986) y "Los colimbas al ataque" (1987). En lo que respecta al teatro, triunfó con las obras "La revista de las Superestrellas", "No rompas las olas" y "El Negro no puede". Falleció en el año 1988 en Mar del Plata, Buenos Aires.



"WORK" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2016, el sencillo "Work" de Rihanna destronaba a "Love yourself" de Justin Bieber del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "ANTI" (2016) y compuesta por la cantante barbadense junto a Drake y Jahron Brathwaite, la canción casi fue grabada por Alicia Keys: "ella peleó por la canción y dijo ´esta es la canción favorita de mi familia"



