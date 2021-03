Qué es un atracón y cómo se puede prevenir

P U B L I C



Los problemas con el peso corporal pueden estar acompañados por desórdenes que suelen presentarse de distintas maneras y se relacionan con la cantidad, la calidad o la forma en las que se distribuyen las comidas. También pueden presentarse eventos como "la comilona" o atracón, que se caracteriza por una ingesta superior a la habitual pero sin sensación de descontrol ni la presencia de una gran culpa. ¿Qué es un atracón? Según el doctor Alberto Cormillot, "no necesariamente es comer mucho. Una persona sale un viernes o un sábado con amigos, amigas o un grupo y come, o en un asado. Pero esta es una situación placentera, compartida. Un atracón es una persona que come mucho, rápido, solo, muchas veces a escondidas, sin sensación de placer, y con culpa, muchas veces de forma desorganizada", precisó. ¿Qué se puede hacer para prevenirlo? "Primero debemos decir que de los desórdenes de la alimentación, es el único que tiene una indicación médica precisa, que con una medicación particular resuelve mucho. Pero en la mayoría de los casos uno comienza con cambios en el estilo de vida", comenzó a explicar el especialista. "La persona debe regularizar las comidas, empezar a desayunar y empezar a hacer cuatro o cinco comidas regulares durante el día, no grandes sacrificios o salteo entre comidas. Además, regularizar el sueño. Empezar a ordenarse, cuando comienza a hacerlo en la comida, en el sueño y preferentemente en la actividad física, ahí empieza a resolverse el problema en la gran mayoría de los casos", manifestó. Pedir ayuda es fundamental. "Primero uno intenta con cambios que a veces uno lo puede hacer solo, pero muchas veces necesita tener la humildad para finalmente aceptar que tiene que pedir ayuda", precisó Cormillot, y añadió: "Muchas veces el problema no es la enfermedad sino que hago yo con esa afección que tengo". El plan para prevenir atracones reúne un conjunto de estrategias para identificar las situaciones de riesgo y disminuir la frecuencia de esos disparadores; aumentar la posibilidad de anticiparse y planificar a tiempo respuestas eficaces usando habilidades específicas. Esto favorece el control de impulsos y el autodominio, factores que lo ayudarán a responder a las situaciones difíciles de una manera diferente. Diferentes tipos de atracones Atracón: comer gran cantidad de comida en un corto período. Sensación de descontrol y culpa posteriores. Hacerlo a escondidas. Sin compensación posterior. Atracón nocturno: comer gran cantidad de comida en un corto período. Sensación de descontrol y culpa posteriores. Hacerlo a escondidas. Sin compensación posterior. Pero de noche. Síndrome de comedor nocturno: necesidad de levantarse de la cama y comer algo (por lo general algo muy calórico) para volver a dormir. Consumir la mayor cantidad de comida diaria durante la cena y posteriormente. Falta de apetito durante la mañana y mala distribución de las comidas (sólo 1 o 2 por día). Está relacionado con el estrés y la excesiva ocupación diurna. No hay sensación de descontrol. Bulimia: incluye los síntomas del atracón acompañado por compensación a través de vómitos, actividad física intensa, ayuno prolongado o uso de laxantes o diuréticos. Anorexia durante el tratamiento para perder peso: terror a engordar. Restricción alimentaria con el propósito para adelgazar. Actividad física exagerada. (*) El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.



Qué es un atracón y cómo se puede prevenir

