En su regreso a la categoría ALMA, el campanense será de la partida este fin de semana en Gualeguaychú, en el arranque de la temporada 2021. Este fin de semana se desarrollará la primera fecha de la temporada 2021 de ALMA. Y con esa meta trabaja Víctor González, aunque sean días que parecieran no alcanzar para llegar con todo lo deseado en el auto. Es que no le gusta que nada quede librado al azar y trabaja con esa intensidad. -¿Siempre fuiste así? -Es una forma de encarar este tema de correr. Soy de los que creen que lo que no haces en la semana no podés resolverlo el día de la carrera. -¿Cuándo nació esta pasión por los fierros? -Desde hace muchos años atrás, quizás desde cuando iba a las picadas. Me enganché y no paré más. Fueron momentos muy lindos. -Y un día te pasaste al auto de carrera. -Jajaja… Lo mío, si querés, es pura casualidad. Yo llevaba la Chevy al taller de Vaccarezza para encontrar una mejor potencia y estando allí los chicos del taller Álvarez y Bustos me preguntaban por qué no iba a correr a la categoría ALMA. Para mí era algo lejano desde lo económico, pero, un día, Enriquito me dice: "Vení que nosotros te armamos un motor y vamos a la categoría". Así fue como llegué a correr en el automovilismo. -¿Y cómo te manejaste con la parte económica? -Era un tema, pero un día el Gallego debía realizar algunos trabajos de albañilería y como sé de eso, llegamos a un acuerdo. Y lo hice para solventar los gastos de las carreras. -Era un desafío nuevo para vos -Sí, pero me gustó el auto con techo y anduvimos bien. Fijate que en la Promocional obtuve dos subcampeonatos y en el TC 1100 gané dos campeonatos. -¿Cuál se disfrutó más de esos dos? -Los dos tuvieron lo suyo. Quizás el primero se sintió más, fue en el 2005. Tengo los mejores recuerdos de esta categoría. -Después tuviste una experiencia con un Fiat Uno en la Clase 2. -No fue lo mejor para mí. Quise probar y nunca le encontré la vuelta, me golpeé mucho con el auto. No era para mí y decidí no seguir. Reconozco que tampoco trabajé en al auto como se debía. A mí me parece que interiormente no me sentí nunca cómodo con el auto. -Este presente te encuentra una vez más de cara al regreso a las pistas después de un tiempo. -Esto se da porque Mariano Giozzi me trajo su auto y me dijo: "te dejo correrlo". Ahí empecé de nuevo. Le compré el auto y ya estamos en carrera: este fin de semana vamos a Gualeguaychú para comenzar otra etapa. -¿Lo de correr una Chevy es cierto? -Jajaja… Sí, un amigo de San Miguel quiere que yo se la corra en el Procar. Es cierto que me fui a probar la butaca, pero después no se dio. Y la verdad es que yo tenía todos los porotos para el Fiat. -¿Y para qué está González este año? -Buena pregunta… Pienso que arrancamos para saber dónde estamos parados. La categoría cambió, hay muchos chicos jóvenes y debes respetarlos. Uno puede tener toda la experiencia, pero a veces no te alcanza, porque los chicos te pueden pintar la cara. Igual, nosotros vamos con todas las intenciones de pelear adelante. El tema será que nos dejen, jajaja. No puedo ser tan poco inteligente para creer que vas, ganas y listo. Yo creo que debemos ir de a poco, avanzando. Por suerte arrancamos en un circuito no conocido y esto nos pone a todos en el mismo lugar.

VICTOR GONZALEZ, COMO SIEMPRE, CUIDADOSO EN TODO LO QUE ENCARA. HASTA EN EL MOMENTO DE DAR UNA NOTA.



