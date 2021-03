» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Karting:

"El Pájaro" consiguió el tricampeonato en la Clase Potenciada de Kart Plus. El cierre del campeonato 2020 de Kart Plus puso de manifiesto el gran momento de Juan Carlos Suárez, quien, con contundencia, coronó su tricampeonato en la Clase Potenciada y confirmó que es el piloto a batir en esta divisional. Este campeonato 2020 (que terminó en 2021) fue con un caudal de competencias inferior a los anteriores, pero "el Pájaro" es cosa seria: está intratable y demostró que corre para ganar y sumar títulos. Por eso sigue en lo más alto de la categoría y se ha transformado en un referente ineludible.



JUAN CARLOS SUÁREZ JUNTO A SU PADRE “CHICHE" Y JUAN TARDITO, DOS PERSONAS QUE MUCHO TIENEN QUE VER CON SU GRAN PRESENTE.



