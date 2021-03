Abrió la cuenta para Deportivo Cuenca, que venció 3-0 como local a Guayaquil City por la segunda fecha de la Serie A de la Liga Pro. Fue su octavo tanto en el Expreso Austral y el primero de 2021. El irregular 2020 que vivió Deportivo Cuenca tuvo final feliz con el triunfo 3-1 que consiguió sobre Emelec para asegurar su permanencia en la Seria A de la Liga Pro de Ecuador. En ese encuentro, el héroe fue el campanense Diego Dorregaray, quien marcó por duplicado. Su segundo tanto fue una joya desde el círculo central. Así, se ganó la confianza del Expreso Austral y renovó por dos temporadas. Con esa tranquilidad, "Fonito" pasó las Fiestas en nuestra ciudad y posteriormente se reincorporó a su equipo, con las esperanzas de tener un mejor 2021. La Fase 1 del campeonato ecuatoriano comenzó el pasado 20 de febrero y el debut no fue el mejor para el Deportivo Cuenca: cayó 4-1 en su visita a Emelec por la primera fecha. Sin embargo, el conjunto dirigido por Guillermo Duró se recuperó en la segunda jornada: superó 3-0 como local a Guayaquil City en un partido en el que Dorregaray cumplió con la "ley del ex". El delantero campanense anotó el 1-0 a los 19 minutos de juego. Así, llegó a 8 tantos con la camiseta de Deportivo Cuenca y a 23 en el fútbol ecuatoriano (ocho de ellos fueron en la temporada 2017/18 que disputó con Guayaquil City). El segundo tanto de los Morlacos en esta victoria fue obra de Federico Jourdan, el mediocampista que jugó en Villa Dálmine desde mediados de 2017 hasta diciembre de 2019, cuando se marchó a Sol de América de Paraguay. El próximo compromiso de Deportivo Cuenca será el domingo, cuando visite a Manta por la tercera fecha. Hasta el momento, los líderes de la Serie A son Emelec y Barcelona de Guayaquil, ambos con 6 unidades.

FONITO CUMPLIÓ CON LA LEY DEL EX Y LE CONVIRTIÓ A GUAYAQUIL CITY. LA CELEBRACIÓN JUNTO AL EXVIOLETA FEDERICO JOURDAN, QUIEN MARCÓ EL SEGUNDO.



Campanenses de Primera:

Diego Dorregaray volvió al gol en Ecuador

