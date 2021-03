» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 05/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Campanenses de Primera:

Nico Blandi se queda en Colo Colo, pero deberá remarla desde muy atrás







"Deberá demostrar mucho para ser tenido en cuenta", señaló el entrenador Gustavo Quinteros. Después del frustrado pase a Independiente, el delantero de nuestra ciudad no ha recibido otras ofertas concretas. Su discreta performance (apenas dos goles) en la pobrísima última campaña de Colo Colo, sumado a los conflictos económicos que mantuvo con la dirigencia, llevaban a pensar que Nicolás Blandi sería negociado y no continuaría en la institución. De hecho, el delantero estuvo muy cerca de incorporarse a Independiente de Avellaneda, pero finalmente el Rojo no pudo hacerse cargo de su parte del elevado salario del campanense y la operación se cayó. Aparentemente, este combo no facilitó la salida de Blandi del Cacique y el delantero tendría decidido quedarse a pelear un lugar en el equipo que recientemente se salvó del descenso en el partido promoción. Sin embargo, ya fue advertido que deberá remarla desde muy atrás: "No tuvo el nivel futbolístico para seguir en Colo Colo, pero tiene contrato en el club. Tendrá que cambiar y mejorar muchísimo, todo lo que ha hecho no le alcanzado para jugar muchos partidos. Si se queda deberá demostrar mucho para ser tenido en cuenta en el equipo", manifestó su entrenador Gustavo Quinteros. El DT, que ya había señalado que lo ideal para Blandi era buscar nuevos aires, reveló esta semana que Javier Parraguez e Iván Morales están por delante del campanense en su consideración. Y además confirmó que está buscando incorporar un centrodelantero más al plantel, por lo que las opciones de Nico se reducirían aún más. Blandi arribó a Colo Colo en enero de 2020 y generó muchas ilusiones entre los simpatizantes del Cacique por su pasado en San Lorenzo. Pero, por múltiples razones (incluyendo pandemia y lesiones), no encontró regularidad (su último partido fue el 10 de enero) y terminó siendo severamente cuestionado por los simpatizantes y la prensa trasandina en medio de una pobrísima campaña del equipo.

EL DELANTERO CAMPANENSE SEGUIRÁ EN COLO COLO Y LUCHARÁ POR UNA OPORTUNIDAD PARA DEMOSTRAR SU JERARQUÍA.



