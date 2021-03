ARRANCA LA CUARTA

La cuarta fecha de la Copa 2021 de Liga Profesional de Fútbol comenzará hoy con dos partidos: desde las 19.15 horas, Newells (1 punto) recibe a Independiente de Avellaneda (6); y desde las 21.30 horas, Central Córdoba de Santiago del Estero (6) será local frente a Banfield (6). Para mañana sábado quedaron programados otros cinco encuentros: Godoy Cruz vs Platense (17.10), Sarmiento vs Talleres (17.10), Colón vs Aldosivi (19.20), Lanús vs Atlético Tucumán (19.20) y el clásico San Lorenzo vs Huracán (21.30).

En tanto, el domingo jugarán: Arsenal vs Estudiantes (17.10), Patronato vs Unión (19.20), Gimnasia vs Defensa y Justicia (19.20) y Vélez Sarsfield vs Boca Juniors (21.30). La programación se cerrará el lunes con Racing Club vs Rosario Central (19.15) y River Plate vs Argentinos Juniors (21.30).

CONMEBOL EVALÚA

A tres semanas de la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) se reunirá para evaluar los pasos a seguir si, tal como se viene manifestando, las principales ligas europeas se niegan a ceder a los jugadores por la situación sanitaria que se vive a nivel mundial.

COPA LIBERTADORES

Caracas de Venezuela (que le ganó 2-0 a Universidad César Vallejo de Perú) y Guaraní de Paraguay (que superó 5-2 en el global a Royal Parí de Bolivia) avanzaron a la segunda ronda de la Fase Previa de la Copa Libertadores 2021. El conjunto venezolano será rival de Junior de Barranquilla, mientras el paraguayo se medirá con Atlético Nacional de Colombia. Esta segunda ronda comienza la semana próxima y tendrá a San Lorenzo de Almagro visitando a Universidad de Chile el miércoles 10 desde las 21.30 horas.

BILBAO, EL RIVAL

Después de su celebrada clasificación a la final de la Copa del Rey, Barcelona conoció ayer su rival para la definición: será Athletic Bilbao, que venció 2-1 como visitante a Levante y se quedó con la otra serie semifinal (global de 3-2). Así, frente a frente estarán los dos clubes con más títulos en esta competencia: Barcelona ha ganado 30 ediciones, mientras el conjunto vasco se impuso en 23.

SE ESCAPA INTER

Con un doblete del chileno Alexis Sánchez, Inter venció ayer 2-1 a Parma como visitante y amplió su ventaja como líder de la Serie A de Italia: suma 59 unidades y ahora le lleva seis de ventaja al Milan (53).

PREMIER LEAGUE

En nuevos adelantos de la fecha 29 del campeonato inglés, ayer se registraron los siguientes resultados: Liverpool 0-1 Chelsea, Fulham 0-1 Tottenham y West Bromwich 0-1 Everton. Con estos resultados, Chelsea y Everton avanzaron al cuarto y quinto puesto, respectivamente.