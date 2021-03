Nueva marcha pidiendo celeridad a la Justicia

Tuvo lugar ayer por la mañana. Congregó a familiares y allegados de casos de diferentes homicidios y casos de abuso que tuvieron lugar en nuestra ciudad. Una madre dijo ser amenazada de muerte. Cerca de 200 vecinos marcharon ayer por la avenida Varela y se concentraron frente a la fiscalía 2 de Sarmiento y 9 de Julio donde varios familiares de víctimas de homicidios y abusos que tuvieron lugar en nuestra ciudad hicieron declaraciones a la prensa. En ese contexto, Ester Medina, madre de Matías Gutiérrez, dijo haber sido objeto de amenazas de muerte por un integrante de la familia Albornóz, el pasado 10 de febrero: "Te voy a golpear, después te voy a violar y vas a terminar en una zanja me dijo". La mujer señaló que su hijo se presentó espontáneamente ante la justicia y hace 8 meses que está detenido, luego de haber baleado a un integrante de la familia Albornoz en defensa propia. "Lo golpearon, le robaron, y sacaron 1 arma. No se investigó nada, y se quedaron con la versión de ellos". El apellido Albornóz también estuvo en boca de la madre de Iván Mugas, dado que su homicida y también integrante de esa familia, fue aprehendido pero otros dos involucrados en el hecho están en libertad, poniendo el acento en que hay pruebas de que la ex novia de su hijo le tendió una trampa y es la autora intelectual del homicidio. Ante la consulta de los periodistas, la mujer también se desligó del incendio que días atrás tuvo lugar en el domicilio de los Albornóz. "Nada que ver, fue un problema con otros vecinos de la esquina. Hay muchos testigos y corroboran lo que digo", señaló. La madre de Iván Sarza solicitó por mayor celeridad a la Justicia. "El muchacho que mató a mi hijo sigue con su vida normal. Hace 3 años y 7 meses que mi hijo no está. Sigo pidiendo Justicia. Mi hijo sólo se metió a defender a un amigo que lo tenían en el suelo", dijo Yanina Medina. Otros de los testimonios corresponde a la madre de Tomás Maidana, asesinado en el barrio San Felipe meses atrás de una puñalada en el pecho. "Gilda Flores estuvo sólo un mes en la comisaría y está en libertad" dijo quien también aseguró ser víctima de "amenazas de todo tipo". Además estaban en el lugar la madre de Keila Moreira, quien solicitaba por la captura de Matías Oviedo, prófugo desde que tuvo lugar el femicidio en una vivienda del barrio San Cayetano, hace 5 meses atrás; y diferentes familiares de víctimas de abuso. "Cada vez vamos a ser más y más. No puede ser lo que está pasando con la Justicia en Campana", señalaron.

La extensa columna recorrió la avenida Varela desde el Arco hasta la plaza Eduardo Costa





"Te voy a golpear, después te voy a violar y vas a terminar en una zanja me dijo", fue la amenaza denunciada por Ester Medina.





Cerca de 200 vecinos se concentraron frente a la fiscalía de Sarmiento y 9 de Julio.

#Ahora marcha masiva pidiendo justicia. Familiares, amigos y vecinos reclaman que la justicia actúe. pic.twitter.com/Fua9cnTAct — Daniel Trila (@dantrila) March 5, 2021

Nueva marcha pidiendo celeridad a la Justicia

